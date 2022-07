Presidential election: द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से जीत रही हैं, एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर बोले-दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है...

Highlights आदिवासी बहन को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देखना चाहते हैं। सुभासपा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। विपक्ष प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहा है।

लखनऊः एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद कहा कि द्रौपदी मुर्मू भारी संख्या में वोटों से जीत रही हैं। दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता लखनऊ से होकर जाता है।यूपी विधानसभा में वोट डालने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी प्रतिनिधियों ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है, हर कोई समर्थन कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी (सपा) के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच विधानसभा में काफी ‘गर्मजोशी’ दिखी। मतदान करने जाने से पहले दोनों नेताओं ने मीडियाकर्मियों को मुस्कुराते हुए देखा।

राजभर ने कहा, "द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुनाव जीतने जा रही हैं, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। वह भारी बहुमत से जीतने जा रही हैं।" पाठक ने कहा, "सभी जनप्रतिनिधियों ने फैसला किया है कि वे एक आदिवासी बहन को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देखना चाहते हैं।''

