Putin Visit India: राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का दूसरा दिन, राजघाट पर देंगे श्रद्धांजलि; जानें क्या है शेड्यूल

Putin Visit India: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिनभारत दौरे पर आए हुए हैं और आज उनका दूसरा दिन है। पुतिन देश के अपने दूसरे दिन के दौरे के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पुतिन गुरुवार शाम को नई दिल्ली पहुंचे थे, रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह भारत का उनका पहला डिप्लोमैटिक दौरा है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से हटकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया, और दोनों विश्व नेताओं ने एक साथ कार में यात्रा की।

इस बार 23वें भारत-रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए। भारत दौरे के दूसरे दिन पुतिन का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है:

राजभवन में औपचारिक स्वागत सुबह 11 बजे

राजघाट पर माल्यार्पण सुबह 11:30 बजे

हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात सुबह 11:50 बजे

हैदराबाद हाउस में प्रेस बयान दोपहर 1:50 बजे

TBC में बिजनेस कार्यक्रम दोपहर 3:40 बजे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात शाम 7 बजे

प्रस्थान रात 9 बजे

पुतिन के दौरे के पहले दिन क्या हुआ?

एक खास जेस्चर के तौर पर, पीएम मोदी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा और अपने दोस्त पुतिन का स्वागत करने के लिए खुद दिल्ली एयरपोर्ट आए। दोनों नेता गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए मिले और गले मिले, जिसके बाद वे एक साथ कार में बैठे। दोनों नेताओं को नई दिल्ली में पीएम मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर डिनर के लिए जाते समय कार में बातचीत करते और हंसते हुए देखा गया।

यह अगस्त में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के तियानजिन में उनकी पिछली कार यात्रा की याद दिलाता है।

व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा एक महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है, जब भारत और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर लगाए गए 50% टैरिफ के सामने व्यापार संबंधों पर बातचीत कर रहे हैं। इन ड्यूटी में से आधी अमेरिका ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों के लिए पेनल्टी के तौर पर लगाई थीं। इसे व्यापक रूप से पुतिन पर यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव डालने की एक रणनीति के रूप में देखा गया था।

#WATCH | Delhi: All preparations in place at Rajghat where Russian President Vladimir Putin will arrive this morning, to pay tribute to Mahatma Gandhi. pic.twitter.com/jyhRaoP3bE — ANI (@ANI) December 5, 2025

हालांकि, भारत दौरे के दौरान, पुतिन ने पूछा कि जब अमेरिका को भी ऐसा करने का अधिकार है तो भारत रूस से ईंधन क्यों नहीं खरीद सकता। पुतिन ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "जहां तक ​​रूस से भारत द्वारा ऊर्जा संसाधनों की खरीद का सवाल है, मैं यह बताना चाहूंगा और पहले भी सार्वजनिक रूप से यह कह चुका हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका खुद भी अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए हमसे परमाणु ईंधन खरीदता है।"

