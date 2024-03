Bharat Ratna LK Advani : दिग्गज भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवास पर जाकर दिया 'भारत रत्न'

Highlights बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके दिल्ली स्थित आवास पर भारत रत्न से सम्मानित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव सहित चार प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके आवास पर जाने का निर्णय लिया गया

Bharat Ratna LK Advani: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके दिल्ली स्थित आवास पर भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। यहां बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव सहित चार प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया।

