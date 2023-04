राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार लड़ाकू विमान में भरी उड़ान, सुखोई-30 में बैठने के लिए पायलट की ड्रेस में आईं नजर

Highlights राष्ट्रपति जो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल असम दौरे पर हैं

तेजपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को असम के तेजपुर वायु सेना अड्डे पर सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। राष्ट्रपति ने इस दौरान लड़ाकू विमान के कप्तान की तरह ही ड्रेस पहनी हुई हैं।

उनके विमान में सवार होने के वीडियो भी सामने आए हैं। लड़ाकू विमान पर उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला बन गई हैं। दरअसल, राष्ट्रपति 6 से 8 अप्रैल तक के लिए असम में अपने तीन दिवसीय दौरे पर हैं और तेजपुर वायु सेना स्टेशन पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं।

#WATCH | President Droupadi Murmu lands at Tezpur Air Force Station, Assam after taking a sortie in the Sukhoi 30 MKI fighter aircraft pic.twitter.com/LqaNkdQYcl

गौरतलब है कि लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली मुर्मू पहली महिला नहीं हैं लेकिन तेजपुर वायु सेना स्टेशन ने पहली बार राष्ट्रपति की उड़ान का आयोजन किया है। इससे पहले साल 2009 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पुणे एयरफोर्स बेस से फ्रंटलाइन सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट से उड़ान भरी थी।

President Droupadi Murmu took a historic sortie in a Sukhoi 30 MKI fighter aircraft at the Tezpur Air Force Station in Assam today. The President, who is the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, flew for approximately 30 minutes covering Brahmaputra and Tezpur valley… pic.twitter.com/i7ie3sjETD