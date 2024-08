'बहुत हो गया, मैं भयभीत हूं', कोलकाता डॉक्टर रेप केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छलका दर्द

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को राष्ट्रपति ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, 'निराश और भयभीत हूं, अब बहुत हो गया।' मुर्मू ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, "पूरा देश आक्रोशित होगा और मैं भी।"

"महिला सुरक्षा: अब बहुत हो गया" शीर्षक से लिखा गया यह तीखा और व्यक्तिगत लेख पहली बार है जब राष्ट्रपति ने 9 अगस्त की कोलकाता की घटना पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना ने एक बार फिर देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और व्यापक और निरंतर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जबकि कोलकाता में छात्र, डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपराधी दूसरी जगहों पर घूम रहे थे। कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता।

उन्होंने कहा, "समाज को एक ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है और खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। अक्सर एक निंदनीय मानसिकता महिलाओं को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है।"

STORY | ‘Enough is enough’: anguished President Murmu asks nation to wake up, end crimes against women READ: https://t.co/oEOSvjyrWk pic.twitter.com/Y1XPy7KkUs

निर्भया मामले को याद करते हुए उन्होंने कहा, "निर्भया के बाद से 12 वर्षों में, समाज ने अनगिनत बलात्कारों को भुला दिया है... यह 'सामूहिक भूलने की बीमारी' घृणित है," और कहा, "इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं; अब समय आ गया है कि भारत इतिहास का सामना करे। क्या हमने अपने सबक सीखे? जैसे-जैसे सामाजिक विरोध कम होते गए, ये घटनाएँ सामाजिक स्मृति के गहरे और दुर्गम कोने में दब गईं, जिन्हें केवल तभी याद किया जाता है जब कोई और जघन्य अपराध होता है।"

महिलाओं के अधिकारों के व्यापक दृष्टिकोण को देखते हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जीती हुई हर इंच ज़मीन के लिए लड़ना पड़ा है। मुर्मू ने कहा कि सामाजिक पूर्वाग्रहों के साथ-साथ कुछ रीति-रिवाजों और प्रथाओं ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों के विस्तार का विरोध किया है। यह एक बहुत ही निंदनीय मानसिकता है... यह मानसिकता महिला को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटना चाहिए ताकि इसे शुरू से ही रोका जा सके। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अतीत में अपनी असफलताओं की याद दिलाने और भविष्य में अधिक सतर्क रहने के लिए तैयार करने के लिए उन्हें याद करने की सामाजिक संस्कृति विकसित करके पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करना चाहिए।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Doctors under the banner of West Bengal Junior Doctors' Front take out a protest march from Shyambazar to Dharamtala demanding justice for woman doctor who was raped and murdered at RG Kar Medical College and Hospital pic.twitter.com/a4fKK9CQAW