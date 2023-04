बिहार के राजनेता आनंद मोहन सिंह की जेल से हुई समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

नई दिल्ली: बिहार के राजनेता आनंद मोहन सिंह की समय से पहले जेल से हुई रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शनिवार को दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णय्या की पत्नी उमा कृष्णैया ने बिहार के राजनेता आनंद मोहन सिंह की जेल से समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को आईएएस जी. कृष्णैय्या हत्याकांड में दोषी पाया गया था जिसके बाद कोर्ट ने पूर्व सांसद को फांसी की सजा हुई थी। लेकिन बाद में उनकी फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल गयी थी। अब हाल ही में बिहार सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया है।

