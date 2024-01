प्रसन्ना भालचंद्र ने ली सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ, जानें कौन हैं जस्टिस भालचंद्र

Highlights कानून मंत्रालय ने अधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले की नियुक्त पर किया ऐलान अब नियुक्ति के बाद जज वराले ने एससी के जज के तौर पर शपथ भी ले ली है सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड (2) के तहत हुई

नई दिल्ली: भारत सरकार की ओर से अधिकृत कानून मंत्रालय ने अधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले की नियुक्त को लेकर ऐलान कर दिया है। इसे लेकर मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट नियुक्त किया गया। फिलहार अभी तक जज प्रसन्ना कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत्त थे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड (2) के तहत हुई है। इस नियुक्ति के बाद आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ भी ले ली है।

जज वराले की नियुक्ति को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति, इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति प्रसार भालचंद्र वराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं, जो उनके कार्यालय की जिम्मेदारियां संभालने की तारीख से प्रभावी होगा। इस बात की जानकारी कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना के द्वारा दी गई।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद न्यायमूर्ति प्रसन्न भालचंद्र वरले को उच्चतम न्यायालय का जज नियुक्त किया है।"

#WATCH | Delhi | Justice Prasanna B Varale takes oath as a Supreme Court judge. Chief Justice of India DY Chandrachud administers the oath of office to him.



(Video: Supreme Court of India YouTube) pic.twitter.com/8WRDq57QN8