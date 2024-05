सेक्स स्कैंडल केस: प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को लौटेगा, जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक, एयरपोर्ट पर SIT का पहरा

By आकाश चौरसिया | Published: May 29, 2024 11:47 AM

Prajwal Revanna sex scandal: हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए अपना टिकट बुक करवा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो आते ही एसआईटी के समक्ष पेश होंगे। यह बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है।