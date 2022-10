पठानकोट में लगे सनी देओल के गुमशुदगी के पोस्टर, गुस्साए लोगों ने कहा- उन्हें अगर नहीं करना काम तो दे दें इस्तीफा

Highlights पंजाब के पठानकोट में भाजपा सांसद सनी देओल के लापता होने के पोस्टर चिपकाए गए हैं। एक स्थानीय प्रदर्शनकारी ने कहा कि सांसद बनने के बाद वे कभी गुरदासपुर नहीं आए। प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर वे काम नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

पठानकोट:पंजाब के पठानकोट में भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के लापता होने के पोस्टर चिपकाए गए हैं। गुरदासपुर से सांसद के खिलाफ शहर के कई घरों, रेलवे स्टेशनों और वाहनों की दीवारों पर गुमशुदा की तलाश (लापता की तलाश) के पोस्टर चिपकाए गए हैं। देओल ने 2019 का आम चुनाव भाजपा के टिकट पर जीता था। पोस्टर चिपकाने वालों का कहना है कि देओल सांसद बनने के बाद कभी गुरदासपुर नहीं आए।

गुस्साए स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर देओल काम नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक प्रदर्शनकारी स्थानीय के हवाले से कहा, "सांसद बनने के बाद वे कभी गुरदासपुर नहीं गए। वह खुद को पंजाब का बेटा कहता है लेकिन उन्होंने कोई औद्योगिक विकास नहीं किया है, एमपी फंड आवंटित नहीं किया है या यहां केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं लाए हैं।"

प्रदर्शनकारी ने ये भी कहा, "अगर वह काम नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।" उन्होंने पिछली बार सितंबर 2020 में यहां का दौरा किया था जब उन्होंने कोरोनो वायरस महामारी और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने आम जनता के चुनिंदा लोगों से भी मुलाकात की। यह दौरा उनकी पिछली यात्रा के छह महीने बाद हुआ था। हालांकि, उन्होंने जनता तक पहुंचने से परहेज किया क्योंकि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बनाए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में गुस्सा बढ़ रहा था।

After becoming MP, he never visited Gurdaspur. He calls himself the son of Punjab but he hasn't brought any industrial development,not allocated MP funds or brought any central govt scheme here. If he doesn't want to work, he should tender his resignation, says a protesting local pic.twitter.com/fn5iniqNq7