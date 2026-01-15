Post Office Scheme: बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 20000 रुपये, पोस्ट ऑफिस की गजब स्कीम; जानें

Post Office Scheme 2026: जब तक आप नौकरी कर रहे हैं तब तक तो जीवन जीना आसान है लेकिन रिटायरमेंट के बाद कैसे जिंदगी गुजरेगी इसकी टेंशन हमेशा बनी रहती है। नौकरीपेशा लोग इसी सोच में रहते हैं कि वह अपने बुढ़ापे के लिए कैसे बचत करें और अच्छा रिटर्न मिले। इससे उन्हें एक बड़ा फंड बनाने में मदद मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद पैसे की कमी नहीं होगी। कुछ लोग बुढ़ापे में रेगुलर इनकम पक्का करने की उम्मीद में भी इन्वेस्ट करते हैं। इस मामले में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स भी काफी पॉपुलर हैं। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS स्कीम) खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए है और कई बैंक FD की तुलना में इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें किए गए हर इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा की गारंटी सरकार खुद देती है। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम बड़े बैंकों की FD पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। इसके अलावा, इसमें इन्वेस्ट करने से हर महीने ₹20,000 तक की रेगुलर इनकम की गारंटी मिल सकती है। इस सरकारी स्कीम में सिर्फ़ ₹1,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है।

POSSC में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करें तो, सरकार 1 जनवरी, 2024 से इन्वेस्टर्स को 8.2% का शानदार इंटरेस्ट रेट दे रही है। यह न सिर्फ़ रेगुलर इनकम और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट देता है, बल्कि यह पोस्ट ऑफिस स्कीम टैक्स बेनिफिट्स भी देती है। इस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ₹30 लाख है। यह पोस्ट ऑफिस स्कीम रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल फिटनेस बनाए रखने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति या अपने पति/पत्नी के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल सकता है।

इस स्कीम के तहत, कुछ मामलों में उम्र में छूट भी मिलती है। उदाहरण के लिए, VRS लेने वाला व्यक्ति अकाउंट खोलते समय 55 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम उम्र का हो सकता है। रिटायर्ड डिफेंस कर्मी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वे 50 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन कुछ शर्तें लागू होती हैं।

पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पीरियड पाँच साल है, जिसका मतलब है कि स्कीम का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको पाँच साल तक इन्वेस्टेड रहना होगा। हालाँकि, अगर इस पीरियड से पहले अकाउंट बंद किया जाता है, तो अकाउंट होल्डर को नियमों के अनुसार पेनल्टी देनी होगी। आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आसानी से अपना SCSS अकाउंट खोल सकते हैं। POSCSS में इन्वेस्टर्स इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की सालाना टैक्स छूट के हकदार हैं। हर महीने ₹2,000 की कमाई का कैलकुलेशन

निवेशक इस सरकारी स्कीम में सिर्फ़ ₹1,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ₹30 लाख तक। जमा की जाने वाली रकम 1,000 के मल्टीपल में तय है। इस स्कीम के तहत ₹20,000 की रेगुलर कमाई का कैलकुलेशन करें, 8.2% की ब्याज दर पर, अगर कोई व्यक्ति लगभग ₹30 लाख निवेश करता है, तो उसे सालाना ₹2.46 लाख का ब्याज मिलेगा, जो हर महीने लगभग ₹20,000 होता है।

यह पोस्ट ऑफिस स्कीम हर तीन महीने में ब्याज पेमेंट का प्रावधान करती है। ब्याज हर अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की पहली तारीख को दिया जाता है। अगर अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी पीरियड से पहले मर जाता है, तो अकाउंट बंद कर दिया जाता है और पूरी रकम डॉक्यूमेंट्स में बताए गए नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है।

