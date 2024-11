Poll Of Polls Results Maharashtra-Jharkhand: महाराष्ट्र-झारखंड में भाजपा गठबंधन को बहुमत?, इस एग्जिट पोल में महाअघाड़ी और 'इंडिया' गठबंधन के लिए दोहरी खुशी

Highlights Poll Of Polls Results Maharashtra Exit Polls Jharkhand Election: महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान हुआ। Poll Of Polls Results Maharashtra Exit Polls Jharkhand Election: झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए वोट डाले गए। Poll Of Polls Results Maharashtra Exit Polls Jharkhand Election: गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है।

Poll Of Polls Results Maharashtra Exit Polls Jharkhand Election: महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। माई एक्सिस अनुमान में झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार बन रही है। दैनिक भाष्कर के अनुमान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बना रही है। 135-150 सीट मिल रही है। हालांकि 'एक्सिस माई इंडिया' के सर्वेक्षण में झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान हुआ, वहीं झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए वोट डाले गए।

Mahayuti poised to win Maharashtra polls, MVA likely to fall short of majority: Exit polls



Mahayuti poised to win Maharashtra polls, MVA likely to fall short of majority: Exit polls

#JharkhandElections2024 | As per Axis My India Exit Polls, out of 81 seats, NDA: 12-17, INDIA: 49-59, JKLM: 1-4 and 0-2 seats pic.twitter.com/aLY7vdGvmm— ANI (@ANI) November 20, 2024

झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गठबंधन ‘महायुति’ तथा कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) गठबंधन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के बीच मुकाबला है।

#WATCH | On Jharkhand elections, Congress leader Subodh Kant Sahay says, "The areas where polling took place in the second phase of elections, JMM-INDIA alliance has always swept polls and BJP ever got even one seat. JMM's tally will only increase. not reduce. BJP could not raise… pic.twitter.com/3bFYAsLXN8 — ANI (@ANI) November 20, 2024

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: On exit polls, JMM leader Manoj Pandey says, " ...Exit polls are just exit polls...but the actual results that are going to come will be shocking. We will 55+ seats...look at the excitement of people, look at the increase in voting percentage. You… pic.twitter.com/n7WZJE3lxN— ANI (@ANI) November 20, 2024

झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) तथा ‘इंडिया’ गठबंधन के बीच मुकाबला है। राजग में भाजपा, आजसू, जनता दल (यूनाइटेड) तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) शामिल है जबकि 'इंडिया' गठबंधन के घटक में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शामिल है।

‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण के अनुसार, महायुति को 150-170 तथा एमवीए को 110-130 सीट मिल सकती हैं। ‘लोकशाही मराठी-रुद्र’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि महाराष्ट्र में महायुति 128-142 सीट हासिल करके एक बार सत्ता में बरकरार रह सकती है। एमवीए को 125-140 सीट तथा अन्य को 18-23 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है।

‘पी-मार्क’ के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि महायुति को 137-157 तथा एमवीए को 126-146 सीट हासिल हो सकती हैं। ‘पीपुल्स प्लस’ के सर्वेक्षण का आकलन है कि महायुति 175-195 सीट हासिल करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं, एमवीए को 85-112 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है।

‘मैट्रिज’ के एग्जिट पोल में कहा गया है कि झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 42-47 सीट हासिल करके अपनी सरकार बनाएगा तथा सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को 25-30 सीट से संतोष करना पड़ेगा।

‘पीपुल्स प्लस’ के सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड में राजग को 44-53 सीट तथा ‘इंडिया’ गठबंधन को 25-37 सीट हासिल हो सकती हैं। 'एक्सिस माई इंडिया' के सर्वेक्षण में झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन को 53 सीट जबकि भाजपा नीत राजग को 25 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है।

