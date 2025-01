PM Modi Visit Mumbai: पीएम मोदी आज महायुति विधायकों से करेंगे मुलाकात, इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन समेत शेड्यूल में शामिल ये कार्यक्रम

PM Modi Visit Mumbai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जा रहे हैं। पीएम अपने दौरे के दौरान ऐतिहासिक कार्यक्रम करने वाले हैं। दौरे की शुरुआत में भारत की नौसेना की ताकत, राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने वाले एक कार्यक्रम से करेंगे। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इन जहाजों का जलावतरण रक्षा में आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है।"

नौसेना समर्पण समारोह सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में तीन अत्याधुनिक युद्धपोत राष्ट्र को सौंपेंगे।

पी17ए स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला पोत आईएनएस नीलगिरी उन्नत स्टील्थ और उत्तरजीविता के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस है।

पी15बी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का अंतिम पोत आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे उन्नत विध्वंसकों में से एक है और इसमें 75 प्रतिशत स्वदेशी घटक हैं।

पी75 स्कॉर्पीन पनडुब्बियों में से अंतिम पोत आईएनएस वाघशीर भारत की बढ़ती पनडुब्बी निर्माण विशेषज्ञता का प्रतीक है।

महायुति विधायकों को संबोधित करेंगे

नौसेना समारोह के बाद, पीएम मोदी महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के विधायकों और मंत्रियों को संबोधित करेंगे - जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी गुट शामिल हैं। लीग की स्थापना के बाद से यह उनका पहला सीधा संपर्क था।

यह कार्यक्रम नौसेना सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा, जहाँ पीएम मोदी गठबंधन को शासन और भविष्य की रणनीतियों पर मार्गदर्शन देंगे।

#WATCH | Mumbai | Maharashtra Dy CM Eknath Shinde says, "PM Modi is coming to Mumbai (on January 15) and will guide the Mahayuti MLAs. People have given us a landslide mandate - and hence, our responsibility has also increased... Today, we had a meeting and we discussed our… https://t.co/WlBgfYkWuMpic.twitter.com/JytYAVgVP7