PM Modi Visit Maharashtra: पीएम मोदी आज करेंगे वाधवन बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ, जानें दौरे का पूरा शेड्यूल

PM Modi Visit Maharashtra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी समुद्र किनारे स्थित राज्य में कई करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे। जहां वे वधवन बंदरगाह परियोजना और पालघर में कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई से करेंगे और बाद में दोपहर में पालघर जाएंगे।

