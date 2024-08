PM Modi to visit Ukraine: यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी, 21-23 अगस्त तक दौरा, क्या करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन?

Highlights PM Modi to visit Ukraine: 30 से अधिक वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। PM Modi to visit Ukraine: 23 अगस्त को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। PM Modi to visit Ukraine: यात्रा नेताओं के बीच हाल की उच्च स्तरीय बातचीत पर आधारित होगी।

PM Modi to visit Ukraine: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीयूक्रेन का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने कहा कि रूस के साथ संघर्ष के बाद युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की पहली यात्रा है। यह यात्रा मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के एक महीने बाद ही हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह पोलैंड भी जाएंगे। मोदी 21 से 23 अगस्त तक दोनों देशों का दौरा करेंगे। लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के निमंत्रण पर इस सप्ताह के अंत में शुक्रवार, 23 अगस्त को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा करेंगे।

#WATCH | Secretary West, MEA, Tanmaya Lal says, "PM Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, August 23, on the invitation of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. This is also a landmark and a historic visit since this will be the… pic.twitter.com/xs71GtdsfT — ANI (@ANI) August 19, 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कीव यात्रा से कुछ दिन पहले भारत ने सोमवार को कहा कि वह यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने में योगदान देने को इच्छुक है। मोदी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता करने के लिए 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी की यात्रा करेंगे।

#WATCH | Secretary West, MEA, Tanmaya Lal says, "PM Narendra Modi will be undertaking an official visit to Poland this week on 21st and 22nd August on the invitation of PM Donald Tusk. This is a landmark visit as the PM of Indian is visiting Poland after 45 years. This visit… pic.twitter.com/efFnImIs9O — ANI (@ANI) August 19, 2024

विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत हमेशा से यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीति और वार्ता की हिमायत करता रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष पर भी चर्चा होगी। लाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत के रूस और यूक्रेन, दोनों देशों के साथ संबंध हैं। मोदी यूक्रेन की यात्रा से पहले पोलैंड जाएंगे।

#WATCH | Secretary West, MEA, Tanmaya Lal says, "India has maintained a very clear and consistent position that diplomacy and dialogue can resolve this conflict (between Russia and Ukraine) and which can lead to enduring peace, so dialogue is absolutely essential. Lasting peace… pic.twitter.com/u7ehhzJi0b — ANI (@ANI) August 19, 2024

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में यह किसी भारतीय प्रधान मंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होंगे।

Office of Ukraine President Volodymyr Zelenskyy issues statement - On August 23, the National Flag Day of Ukraine, Prime Minister of India Narendra Modi will pay an official visit to Ukraine. This is the first visit of an Indian Prime Minister to Ukraine in the history of our… pic.twitter.com/YMFgOxfZGV — ANI (@ANI) August 19, 2024

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने कहा कि हमारे राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से अधिक वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। यह यात्रा नेताओं के बीच हाल की उच्च स्तरीय बातचीत पर आधारित होगी।

#WATCH | Secretary West, MEA, Tanmaya Lal says, "India has substantive and independent ties with both Russia and Ukraine and these partnerships, they stand on their own. This is not a zero-sum game. The PM had also travelled to Russia. Many ideas were discussed. The PM has also… pic.twitter.com/ecPbsUkJyR — ANI (@ANI) August 19, 2024

प्रधानमंत्री मोदी की कीव की आगामी यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष चर्चा का हिस्सा बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे और यह एक महत्वपूर्ण दौरा होगा। फरवरी 2022 में रूस द्वारा सैन्य अभियान शुरू करने के बाद यह युद्धग्रस्त देश की उनकी पहली यात्रा होगी।

#WATCH | Secretary West, MEA, Tanmaya Lal says, "Indian community in Poland estimated at around 25,000. This includes around 5,000 students. The government and people of Poland had offered valuable assistance during 'Operation Ganga' for the evacuation of Indian students from… pic.twitter.com/5wf6ERJhtR — ANI (@ANI) August 19, 2024

