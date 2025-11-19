PM मोदी आज जाएंगे कोयंबटूर, प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 19, 2025 10:13 IST2025-11-19T10:12:31+5:302025-11-19T10:13:50+5:30

PM Modi in Coimbatore: पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री आज एक व्यस्त कार्यक्रम के लिए कोयंबटूर पहुंचेंगे।

PM Narendra Modi to inaugurate Natural Farming Summit in Coimbatore | PM मोदी आज जाएंगे कोयंबटूर, प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन

PM मोदी आज जाएंगे कोयंबटूर, प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन

PM Modi in Coimbatore:  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को यहां दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता भी जारी करेंगे। पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने से देश भर के नौ करोड़ किसानों को लाभ होगा। प्रत्येक पात्र किसान को तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने "वणक्कममोदी" अभियान शुरू किया और उन्हें "प्रत्येक किसान का सच्चा मित्र" बताया। भाजपा कोयंबटूर दक्षिण की विधायक और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री आज एक व्यस्त कार्यक्रम के लिए कोयंबटूर पहुंचेंगे।

दोपहर 1.05 बजे रोड शो की योजना है - जो तमिलनाडु के अटूट समर्थन का एक भव्य प्रदर्शन होगा।" उन्होंने कहा, "कोयंबटूर प्रेरणा और विकास की एक नई लहर का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।" प्रधानमंत्री पुट्टपर्थी में दिवंगत आध्यात्मिक नेता श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भाग लेने के बाद आंध्र प्रदेश से दोपहर डेढ़ बजे दक्षिण भारत की कपड़ा राजधानी पहुंचेंगे। 

Web Title: PM Narendra Modi to inaugurate Natural Farming Summit in Coimbatore

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiTamil Naduनरेंद्र मोदी