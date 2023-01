अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के साथ करेंगे बैठक

Highlights पीएम मोदी से पहले इस सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पीएम देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। साल 2014 से प्रधानमंत्री इस सम्मेलन को बढ़ावा दे रहे हैं।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 21 जनवरी को राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में पीएम मोदी आज शामिल होने के लिए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में जाएंगे। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में पीएम देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अहम बातचीत करेंगे।

बीते शुक्रवार को सरकार ने खुद इसकी जानकारी दी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों समेंत कई लोगों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

PM Modi to attend All India Conference of DG's and IG's of Police today



Read @ANI Story | https://t.co/yA4uetN84U#PMModi#AllIndiaConference#DGPs#IGPspic.twitter.com/Rpx15aYb7f