पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की भगवत गीता, रशियन भाषा में किया गया है अनुवाद

December 5, 2025

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने उस क्षण की एक तस्वीर साझा की, तथा इस धर्मग्रंथ को दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

Putin Visit India: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।’’

मोदी ने पुतिन के लिये 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर एक रात्रिभोज का आयोजन किया था। पुतिन दो दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे थे। 

एक्स पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने उस पल की एक तस्वीर शेयर की और इस पवित्र ग्रंथ को दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

PM मोदी ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।" यह तब हुआ जब PM मोदी ने गुरुवार शाम को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया।

अपने दोस्त, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करके बहुत खुशी हुई। आज शाम और कल हमारी बातचीत का इंतजार है। भारत-रूस दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट से PM के लोक कल्याण मार्ग आवास तक कार में एक साथ यात्रा भी की, जिससे दोनों नेताओं के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और करीबी रिश्ते पर ज़ोर दिया गया।

