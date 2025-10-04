गाजा पीस डील पर पीएम मोदी ने की डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ, कही ये बात

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की सराहना की और इज़राइल के साथ महीनों से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए गाजा में उनके शांति प्रयासों की सराहना की। एक्स पर पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ट्रंप का नेतृत्व निर्णायक प्रगति कर रहा है। उनकी यह टिप्पणी हमास द्वारा ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा समाधान योजना के कुछ तत्वों पर सहमति जताने और इज़राइली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताने के तुरंत बाद आई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं क्योंकि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति हुई है। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के लिए सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा।"

हमास इज़राइली बंधकों को रिहा करेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इज़राइल-फिलिस्तीन युद्ध को समाप्त करने के लिए 20-सूत्रीय गाजा समाधान योजना पेश करने के तुरंत बाद, हमास ने 2023 में देश पर हुए अपने हमले में मारे गए इज़राइली बंधकों में से अंतिम को रिहा करने पर सहमति जताई।

हालाँकि, उसने कहा कि अमेरिकी शांति योजना के बाकी हिस्सों पर बातचीत की जाएगी, जिससे गाजा में युद्ध समाप्त होने की उम्मीद धूमिल हो गई।

हमास की प्रतिक्रिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, ट्रम्प ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमास के बारे में कहा, "मेरा मानना ​​है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं।" उन्होंने इज़राइल को गाजा पर बमबारी तुरंत बंद करने का आदेश दिया।

"इज़राइल को गाजा पर बमबारी तुरंत बंद करनी चाहिए, ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें!" इसके बाद एक वीडियो पोस्ट में, ट्रम्प ने उन मुस्लिम-बहुल देशों को धन्यवाद दिया, जिन्हें उन्होंने वार्ता में सहायता करने का श्रेय दिया और वादा किया कि चल रही वार्ता में "सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा"।

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इज़राइल हमास की प्रतिक्रिया के बाद इज़राइली बंधकों की रिहाई के लिए ट्रम्प की गाजा योजना के पहले चरण के "तत्काल कार्यान्वयन" की तैयारी कर रहा है।

इसके तुरंत बाद, इज़राइली मीडिया ने बताया कि देश के राजनीतिक स्तर ने सेना को गाजा में आक्रामक गतिविधियों को कम करने का निर्देश दिया है।

We welcome President Trump’s leadership as peace efforts in Gaza make decisive progress. Indications of the release of hostages mark a significant step forward.



India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace.@realDonaldTrump@POTUS — Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2025

इज़राइल अभी भी गाज़ा पर बमबारी कर रहा है

स्थानीय लोगों के हवाले से रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प द्वारा इज़राइल को बमबारी रोकने के संदेश के बाद, इज़राइली टैंकों ने गाज़ा शहर के मध्य में स्थित एक प्रमुख सड़क, तलतेनी स्ट्रीट पर बमबारी की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमास द्वारा अपना बयान जारी करने के एक घंटे बाद, इज़राइली सैन्य विमानों ने भी गाज़ा शहर में बमबारी तेज़ कर दी और रेमल इलाके के कई घरों को निशाना बनाया।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि खान यूनिस पर भी हमले हुए, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

