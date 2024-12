PM Modi Kuwait Visit: पीएम मोदी कुवैत दौरे के दूसरे दिन क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

PM Modi Kuwait Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कुवैत के दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है, देश के क्राउन प्रिंस सबा अल-खालिद अल-सबाह से मुलाकात कर सकते हैं। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है।

अपने पहले दिन नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुवैत में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और कुवैत के अमीर, शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा से मुलाकात की, इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विवार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट देखा। दो दिवसीय यात्रा पर कुवैत में मौजूद पीएम मोदी उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे।

Kuwait: PM Modi meets 101 year old IFS officer Mangal Sain Handa. This after a request on social media. pic.twitter.com/FHU6Mjlyv8 — Sidhant Sibal (@sidhant) December 21, 2024

पीएम मोदी की कुवैत यात्रा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट

India and Kuwait share multifaceted ties rooted in history, culture and mutual respect.



Our strong relations extend across energy, trade and investments. We also have a vibrant Indian diaspora strengthening the friendship further.



I highlighted this, and a wide range of other… https://t.co/SfzyLq1lD6 — Narendra Modi (@narendramodi) December 22, 2024

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और खाड़ी देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कुवैत भारत का महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार है, जो कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और भारत की ऊर्जा जरूरतों का 3 प्रतिशत पूरा करता है। बाद में, प्रधानमंत्री मोदी अपने कुवैती समकक्ष डॉ. मोहम्मद सबा अल-सलेम अल-सबाह से मुलाकात कर सकते हैं और दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया को एक संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। वह कुवैती अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह के निमंत्रण पर कुवैत की यात्रा पर हैं।

- अपनी यात्रा के पहले दिन, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को कुवैत सिटी के जबर अल-अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भव्य उद्घाटन समारोह में उनके साथ कुवैत के अमीर, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री को कुवैत के नेतृत्व के साथ अनौपचारिक बातचीत का अवसर भी प्रदान किया।

Kuwait: PM Modi meets Abdullah Al Baroun and Abdul Lateef Al Nesef



Abdulla Al Baroun translated Ramayana and Mahabharata in Arabic



Abdul Lateef Al Nesef published the Arabic versions of Ramayan And Mahabharat. pic.twitter.com/yiOUNlG48U — Sidhant Sibal (@sidhant) December 21, 2024

- प्रधानमंत्री ने शेख साद अल-अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 'हला मोदी' नामक एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को भी संबोधित किया, जहाँ उन्होंने वैश्विक विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की और कहा कि भारत में "विश्व की कौशल राजधानी" बनने की क्षमता है। "

- पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच संबंध सभ्यता, समुद्र, स्नेह, व्यापार और वाणिज्य के हैं। भारत और कुवैत अरब सागर के दो तटों पर स्थित हैं। यह केवल कूटनीति नहीं है जो हमें जोड़ती है, बल्कि दिल के बंधन भी हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi enjoys snacks and beverage as he visits the Gulf Spic Labour Camp and meets Indian workers, in Kuwait



PM Modi is on a 2-day visit to Kuwait at the invitation of Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the Amir of the State of Kuwait… pic.twitter.com/l5tDGHqf6v — ANI (@ANI) December 21, 2024

- उन्होंने खाड़ी देश में देश के विभिन्न कोनों से आए भारतीयों की मौजूदगी पर भी खुशी जताई और इसे "मिनी हिंदुस्तान" कहा। मोदी ने कहा, "हर साल सैकड़ों भारतीय कुवैत आते हैं। आपने कुवैती समाज में भारतीय स्पर्श जोड़ा है। आपने कुवैत के कैनवास को भारतीय कौशल के रंगों से भर दिया है। आपने कुवैत में भारत की प्रतिभा, तकनीक और परंपरा का सार मिलाया है।"

Glad to have met His Highness the Amir of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah during the opening ceremony of the Arabian Gulf Cup. pic.twitter.com/DaoPLKYhFy — Narendra Modi (@narendramodi) December 21, 2024

- कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा को उनके शानदार निमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए मोदी ने कहा कि 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री सदियों पुरानी दोस्ती को मजबूत करने और उसे मजबूत करने के लिए कुवैत का दौरा कर रहा है। कुवैत का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, जिन्होंने 1981 में यह यात्रा की थी।

- इससे पहले, आगमन के बाद, उन्होंने 101 वर्षीय एक पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी, दो कुवैती नागरिकों से मुलाकात की, जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अरबी में अनुवाद और प्रकाशन किया है, और लगभग 1,500 भारतीय नागरिकों के कार्यबल वाले एक श्रमिक शिविर का दौरा किया।

- इससे पहले कुवैत की अपनी यात्रा के पहले कार्यक्रम के रूप में, मोदी ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला क्षेत्र में गल्फ स्पिक लेबर कैंप का दौरा किया, जिसमें लगभग 1,500 भारतीय नागरिक कार्यरत थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों से आए भारतीय श्रमिकों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और नाश्ते के दौरान उनमें से कुछ के साथ एक टेबल पर बैठे।

- प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा जून में दक्षिणी कुवैत के मंगाफ इलाके में विदेशी श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में लगी भीषण आग में 45 से अधिक भारतीयों के मारे जाने के कुछ महीनों बाद हो रही है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, "श्रम शिविर का दौरा प्रधानमंत्री द्वारा विदेश में भारतीय श्रमिकों के कल्याण को दिए जाने वाले महत्व का प्रतीक है।"

- कुवैत की कुल आबादी में भारतीय 21 प्रतिशत (1 मिलियन) और इसके कार्यबल (लगभग 9 लाख) का 30 प्रतिशत हैं। कुवैत में भारतीय दूतावास के अनुसार, निजी क्षेत्र के साथ-साथ घरेलू क्षेत्र (DSW) कार्यबल सूची में भारतीय श्रमिक सबसे ऊपर हैं।

