प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सातवें एडिशन का किया उद्घाटन, भारत मंडपम में 3 दिन चलेगी यह मीट

Highlights भारत मंडपम में आईडबल्यूसी के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इस मीट में टेलीकॉम क्षेत्र के कई दिग्गज भी शामिल हुए हैं अश्विनी वैष्णव ने कहा, डिजिटल इंडिया के लिए टेलीकॉम क्षेत्र एक तरह का गेटवे है

नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में इंडियन मोबाइल कांग्रेस के सातवें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह एडिशन अगले दो दिनों तक चलेगा। इससे पहले भी इसी वेन्यू पर जी 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी।

दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा, ''हर दिन टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ, हम कहते हैं कि भविष्य यहीं और अभी है।'' इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशभर के चुनिंदा संस्थानों में 100 5जी लैब का उद्घाटन किया।

पीएम ने बताया कि हाल ही में गूगल ने भारत में अपने Pixel फोन के निर्माण की घोषणा की है। सैमसंग के फोल्ड 5 मोबाइल फोन और एप्पल के आईफोन 15 का निर्माण भारत में किया जा रहा है। हमें गर्व है कि दुनिया अब मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का उपयोग कर रही है।”

वहीं एडिशन के शुरुआत में आईटी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डिजिटल इंडिया के लिए टेलीकॉम क्षेत्र एक तरह का गेटवे है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की ओर से टेलीकॉम उपकरण 70 देशों को निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का अगला एडिशन भी दिल्ली में होगा।

इस अवसर पर टेलीकॉम क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों ने भी अपनी बात रखी, जिसमें आकाश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम शामिल थे।

#WATCH | At the India Mobile Congress in Delhi, PM Modi says, "With changes in technology every day, we say the future is here and now." pic.twitter.com/FrNNyyPazO