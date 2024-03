PM Narendra Modi Kashmir Visit: 'आर्टिकल 370 नहीं है',.. पीएम मोदी ने कहा, जम्मू-कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था, कुछ परिवार ने अपने फायदे के लिए

Highlights पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी को सामान्य अधिकार मिल रहा है पीएम की अपील जम्मू-कश्मीर में बच्चों की कराए शादी, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिले पीएम ने कहा कुछ परिवार के लोगों ने अपने फायदे के लिए जम्मू-कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया

PM Narendra Modi In Kashmir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ परिवार ने अपने फायदे के लिए जम्मू-कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया था। लेकिन आज यहां आर्टिकल 370 नहीं है। इसलिए यहां पर सभी को सामान्य अधिकार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जो कानून लागू होते थे वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। जन-कल्याण की योजनाओं का लाभ मेरे भाई बहनों को नहीं मिलता था।

#WATCH | Srinagar, J&K: Prime Minister Narendra Modi says "This freedom from restrictions has come after the removal of Article 370. For decades, for political gains, Congress and its allies misled the people of Jammu and Kashmir in the name of 370 and misled the country. Did J&K… pic.twitter.com/SKMmjHxgvT — ANI (@ANI) March 7, 2024

पूरे देश के लिए जम्मू-कश्मीर पर्यटन की पहल कर रहा है।

#WATCH | J&K: Prime Minister Narendra Modi says "Today, I got the opportunity to inaugurate several development projects related to tourism... The power of development, tourism possibilities, empowerment of farmers, and the leadership of the youth of Jammu and Kashmir. The path… pic.twitter.com/tDeBLPBsIY — ANI (@ANI) March 7, 2024

पीएम ने आगे कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से मैं कहना चाहता हूं कि विदेशों में न जाकर देश में शादी करें। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से जम्मू-कश्मीर में बारात लेकर आए। यहां पर लोगों को प्रेरित करे कि वह शादी यहां करें। जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिले।

#WATCH | Srinagar, J&K: Prime Minister Narendra Modi says "In the future, the success story of Jammu and Kashmir will be the center of attraction for the world...Lotus are seen everywhere in the lakes here. The logo of the Jammu & Kashmir Cricket Association formed 50 years ago,… pic.twitter.com/NBZVTQb72E — ANI (@ANI) March 7, 2024

पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा जम्मू कश्मीर में जी-20 का सफल आयोजन हुआ। कुछ कहते थे यहां कौन आएगा, पर्यटन कैसे बढ़ेगा। उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए साल 2023 में आए।

#WATCH | Srinagar, J&K: Prime Minister Narendra Modi says "Now my next mission is 'Wed in India'. People should come to J&K and host their weddings...The world has seen how G20 was organised in J&K. There was a time when people used to say, who will go to J&K for tourism? Today,… pic.twitter.com/BKeVtUEWG2 — ANI (@ANI) March 7, 2024

पीएम ने कहा कि मैं 2014 के बाद जब भी यहां आया, मैंने हमेशा कहा है कि मैं ये सब प्रयास आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने में कामयाब रहा हूं। मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे परिवार पर सवाल उठाते हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि यहां मौजूद लोग मेरा परिवार है।

मैं हूं मोदी का परिवार के नारे भी इस दौरान पीएम मोदी के सामने लगाए गए। पीएम ने कहा कि मुझे बताया गया है कि 285 ब्लॉकों के 1 लाख लोग वर्चुअली हमसे जुड़े हैं। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह नया जम्मू-कश्मीर है जिसका हम दशकों से इंतजार कर रहे थे।

Web Title: PM Narendra Modi in JAMMU AND KASHMIR Srinagar Viksit Bharat Viksit Jammu live updates articale 370