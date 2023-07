मंत्रिपरिषद बैठकः पीएम मोदी ने की अध्यक्षता, प्रधानमंत्री ने शेयर की तस्वीर, जानें ट्वीट कर क्या लिखा...

Highlights मंत्रालयों को जो भी बिल लाना है वह जल्द ही लाएं। इस बार का मॉनसून सत्र पुराने संसद में ही होगा। बैठक में देश को आगे ले जाने की क्या योजना है उसपर चर्चा हुई।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ सार्थक बैठक हुई, जहां हमने विभिन्न नीति संबंधी मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। बैठक में 2047 तक भारत की संभावित विकास यात्रा पर प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने नौ वर्षों में बहुत विकास किया है और मंत्रिपरिषद के सदस्य अगले नौ महीनों में लोगों तक पहुंचें।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मंत्रिपरिषद के साथ एक सार्थक बैठक, जहां हमने विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।’’ उन्होंने बैठक से जुड़ी तस्वीरें भी साझा कीं। मंत्रिपरिषद की बैठक में, कुछ मंत्रालय आम तौर पर अपने काम के बारे में एक प्रस्तुति देते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अपने विचार साझा करते हैं।

A fruitful meeting with the Council of Ministers, where we exchanged views on diverse policy related issues. pic.twitter.com/NgdEN9FNEX