Pm Narendra Modi BRICS 2024 Live: 5 साल बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी?, कहा-आपसे मिलकर खुशी हुई..., देखें वीडियो

Pm Narendra Modi BRICS 2024 Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आपसे मिलकर खुशी हुई..हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं है लेकिन वैश्विक शांति-स्थिरता और प्रगृति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम हैं।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए...आपसी विश्वास, परस्पर आदर और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार बने आज सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला।"

During the bilateral meeting with PM Modi, Chinese President Xi Jinping says, "It's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in five years time. Both the people in our two countries and the international…

#WATCH | During the bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping in Kazan, Russia, Prime Minister Narendra Modi says "I am sure that we will talk with an open mind and our discussion will be constructive."



(Source: DD News/ANI) pic.twitter.com/Qh1kZo84Q9— ANI (@ANI) October 23, 2024

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। लगभग 5 वर्षों में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर यह उनकी पहली उचित द्विपक्षीय बैठक थी, आखिरी बैठक 2019 में ब्रासीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई थी। यह बैठक सैनिकों की वापसी और गश्त समझौते और मुद्दों के समाधान के तुरंत बाद हुई।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, " दोनों पक्षों के लिए अधिक संचार और सहयोग करना, हमारे मतभेदों और असहमतियों को उचित रूप से संभालना और एक-दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी निभाना, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहु-ध्रुवीकरण और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान देना भी महत्वपूर्ण है।"

During the bilateral meeting with PM Modi, Chinese President Xi Jinping says, "...It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of…

During the bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping in Kazan, Russia, Prime Minister Narendra Modi says "We are having a formal meeting after 5 years. We believe that the India-China relationship is very important not only for our people but also for global…

2020 में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में तनाव उत्पन्न हुआ था। दोनों नेताओं ने पिछले कई हफ्तों से राजनयिक और सैन्य चैनलों पर निरंतर बातचीत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सीमा संबंधी मामलों पर मतभेदों को हमारी सीमाओं पर शांति भंग न करने देने के महत्व को रेखांकित किया।

दोनों नेताओं ने कहा कि भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों को सीमा प्रश्न के समाधान और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है..." प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत-चीन संबंधों को क्षेत्रीय व वैश्विक शांति तथा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर यह पहली संरचित बैठक थी।

बैठक की तस्वीरें ‘एक्स’ पर साझा करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत-चीन संबंध हमारे देशों के लोगों के लिए और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

On PM Modi's bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Foreign Secretary Vikram Misri says, "They instructed the Special Representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. You may recall that the Special…

आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे।’’ यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। चार साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

On India-China reaching agreement on border patrolling along LAC, Foreign Secretary Vikram Misri says, "Insofar as Depsang and Demchok is concerned, if you see the statements that I have made over the last 48 to 72 hours, I think the answer should be…

On Kailash Mansarovar Yatra, Foreign Secretary Vikram Misri says, "...Insofar as confidence-building measures are concerned and whether Kailash Mansarovar Yatra will be included in that, as I said, today the leaders have given instructions for various…

नवंबर 2022 में, मोदी और शी ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति द्वारा जी-20 नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में एक-दूसरे का अभिवादन किया और संक्षिप्त बातचीत की थी। पिछले वर्ष अगस्त में भी भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन के दौरान जोहानिसबर्ग में एक संक्षिप्त और अनौपचारिक बातचीत की थी।

PM Narendra Modi tweets, "Met President Xi Jinping on the sidelines of the Kazan BRICS Summit. India-China relations are important for the people of our countries and for regional and global peace and stability. Mutual trust, mutual respect and mutual sensitivity will guide…

Prime Minister Narendra Modi met with Xi Jinping, President of the People’s Republic of China, on the sidelines of the 16th BRICS Summit at Kazan, Russia



Welcoming the recent agreement for complete disengagement and resolution of issues that arose in 2020 in the India-China… pic.twitter.com/NRI7RnXIEb— ANI (@ANI) October 23, 2024

Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, in Kazan, Russia on the sidelines of the BRICS Summit.



(Source: DD News/ANI) pic.twitter.com/5jvbL9Z8IT— ANI (@ANI) October 23, 2024

On PM Modi's bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Foreign Secretary Vikram Misri says, "It is certainly our expectation that as a result of not only the agreement that was arrived at just a couple of days ago between Indian and Chinese…

