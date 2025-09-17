PM Modi Birthday: "आज 1.45 अरब भारतीयों के लिए उत्सव का दिन", मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

PM Modi Birthday: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने परिवार, रिलायंस समूह और भारतीय व्यापार समुदाय की ओर से मोदी को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर आरआईएल के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुकेश अंबानी ने एक वीडियो साझा किया। मुकेश अंबानी ने एक वीडियो में कहा, "मेरी हार्दिक इच्छा है कि स्वतंत्र भारत के 100 साल पूरे होने पर भी मोदी जी भारत की सेवा करते रहें।" यह वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने एक्स पर शेयर किया था।

वीडियो में बोलते हुए, आरआईएल अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सभी भारतीयों के लिए एक 'उत्सव का दिन' है।

उन्होंने कहा, "आज 1.45 अरब भारतीयों के लिए एक उत्सव का दिन है। यह हमारे सबसे सम्मानित और प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी का 75वां जन्मदिन है।"

भारत के सबसे धनी उद्योगपति ने अंबानी परिवार और रिलायंस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। भारत के संपूर्ण व्यापारिक समुदाय की ओर से, रिलायंस परिवार और अंबानी परिवार की ओर से, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।"

उन्होंने कहा, "यह कोई संयोग नहीं है कि मोदी जी का अमृत महोत्सव भारत के अमृत काल में आ रहा है।"

वित्त मंत्री ने दी पीएम मोदी को शुभकामनाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी की सजगता को दर्शाते हुए एक निजी अनुभव साझा किया। अपना पहला बजट भाषण देने के बाद, प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें फ़ोन किया और चिंता व्यक्त की: "आपने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा?" उन्होंने अपने निजी डॉक्टर को भी उनकी जाँच के लिए भेजा। उन्होंने कहा, "वह समय-समय पर पूछते रहे, 'क्या आप अपना ध्यान रख रही हैं? आप कैसी हैं?'" इस तरह उन्होंने मोदी के उस पहलू को उजागर किया जो सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी दयालु, मानवीय और सजगता से देखा गया हो।

इसी तरह, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने सोशल मीडिया पर मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। कोटक ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर बातचीत सीखने और प्रेरणा से भरा अनुभव रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तरीका यह है कि वे दृष्टि को क्रियान्वयन के साथ, जिज्ञासा को विनम्रता के साथ कैसे जोड़ते हैं।"

उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए मोदी के जुनून पर प्रकाश डाला और याद दिलाया कि कैसे जापान से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में ब्रेल ट्रेल लागू किया, जिससे उनके विस्तार पर ध्यान और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है।

आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने भी मोदी की विचारशीलता की सराहना करते हुए कहा, "उन्होंने मेरे दादाजी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएँ दीं... उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। यह बहुत ही मार्मिक था। इसने हमारे परिवार पर अमिट छाप छोड़ी।"

माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएँ देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी, आपके 75वें जन्मदिन पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर शक्ति की कामना करता हूँ क्योंकि आप भारत की शानदार प्रगति का नेतृत्व करते हैं और वैश्विक विकास में योगदान देते हैं। गेट्स फाउंडेशन भारत सरकार के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देता है। हम सब मिलकर विकसित भारत की दिशा में प्रगति का समर्थन कर रहे हैं और वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए सीख और नवाचार साझा कर रहे हैं। एक बार फिर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।"

