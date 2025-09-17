PM Modi Birthday 2025: पीएम मोदी के बर्थडे पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं, जानें राहुल-नीतीश-शाह समेत इन नेताओं ने क्या कहां
September 17, 2025
PM Modi Birthday 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एक व्यक्तिगत उत्सव के बजाय राष्ट्र की सेवा और नागरिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है।
PM Modi Birthday 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर 2025 को वह अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत जश्न के बजाय राष्ट्र सेवा और जनकल्याण के कार्यक्रमों के रूप में मनाने की परंपरा बन गई है। पीएम के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें तमाम नेताओं ने बधाई दी और बर्थडे विश किया।
लोगों के कल्याण के लिए पांच दशक से अथक प्रयास कर रहे प्रधानमंत्री मोदी: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री पिछले पांच दशक से भी अधिक समय से लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और वह प्रत्येक नागरिक के लिए ‘राष्ट्र प्रथम’ के आदर्श वाक्य की जीवंत प्रेरणा हैं। ‘हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी’ हैशटैग के साथ ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में शाह ने यह भी कहा कि ‘‘व्यवस्था में शुचिता, निर्णयों में दृढ़ता और नीतियों में स्पष्टता लाने वाले मोदी जी ने शासन के केंद्र में वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों को लाने का अविस्मरणीय कार्य किया है। करोड़ों देशवासियों के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाकर ‘विकसित’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की निर्माण यात्रा से उन्हें जोड़ने वाले मोदी जी पर पूरे देश को गर्व है।’’ शाह ने कहा कि ‘‘देश के लिए त्याग, तपस्या और सर्वस्व समर्पण का नाम है- श्री नरेन्द्र मोदी जी।’’
देश के लिए त्याग, तपस्या और सर्वस्व समर्पण का नाम है- श्री नरेन्द्र मोदी जी...#HappyBdayPMModipic.twitter.com/za0ewWwzuD— Amit Shah (@AmitShah) September 17, 2025
उन्होंने कहा, ‘‘सामाजिक जीवन में पांच दशक से अधिक समय से देशवासियों के कल्याण हेतु बिना रुके, बिना थके अनवरत कार्य करने वाले मोदी जी हर एक देशवासी के लिए ‘राष्ट्र प्रथम’ की जीवंत प्रेरणा हैं।’’ गृह मंत्री ने कहा कि संघ (आरएसएस) से संगठन और सरकार तक, मोदी जी की जीवन यात्रा बताती है कि जब निश्चय हिमालय के समान अडिग और दृष्टि समुद्र के समान विशाल हो, तो कितने व्यापक परिवर्तन संभव हैं। उन्होंने कहा, ‘‘करोड़ों देशवासियों के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाकर ‘विकसित’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की निर्माण यात्रा से उन्हें जोड़ने वाले मोदी जी पर पूरे देश को गर्व है।’’
शाह ने कहा, ‘‘बीते चार दशक से मोदी जी को अलग-अलग दायित्वों में देख रहा हूं। चाहे संघ के प्रचारक हों, भाजपा के संगठन मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री या बीते 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी ने हमेशा राष्ट्र प्रथम को आगे और स्वयं को पीछे रखा है। मेरे जैसे कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें उनके साथ उनकी हर भूमिका में कार्य करने का अवसर मिला।’’
गृह मंत्री ने कहा कि चाहे कोई भी दायित्व हो, मोदी जी ने हमेशा रचनात्मक कार्यों और निर्णयों को बढ़ावा दिया। शाह ने कहा कि मोदी ने जिन क्षेत्रों में विकास पहुंचना तो दूर, जहां की लोग बात तक नहीं करते थे, मोदी जी ने उन क्षेत्रों में पिछले 11 वर्षों में विश्वस्तरीय बुनियादी संरचना पहुंचाने का कार्य किया है।
Wishing Prime Minister Narendra Modi ji a happy birthday and good health.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2025
उन्होंने कहा, ‘‘असम में सबसे लंबा पुल, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज, सेमीकंडक्टर इकाई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी सरकार में हर क्षेत्र में नंबर 1 बन रहे भारत के ये प्रतीक हैं। आज जब रेहड़ी-पटरी पर सब्जी बेचने वाले भी गर्व से यूपीआई दिखाते हैं, तब नरेन्द्र मोदी होने का अर्थ समझ आता है।’’ शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में ‘ब्राइट स्पॉट’ कहा है, और देश की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक रही है।
शाह ने कहा, ‘‘आज भारत में 60 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं और देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेता भी बन रहा है। यह मोदी एरा (युग) में ही संभव था।’’ उन्होंने कहा कि समस्याओं को दूरदृष्टि से देखना और उनका पूरी निष्ठा से समाधान करना मोदी जी के व्यक्तित्व की खासियत है।
शाह ने कहा, ‘‘पूरा विश्व उन्हें ‘प्रॉब्लम-सॉल्विंग’ नेता मानता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘युद्धों, तनावों और वैश्विक लॉबी के दौर में मोदी जी पूरी दुनिया के सामने संवाद-सेतु बनकर उभरे हैं। इसी कारण दुनिया के 27 देशों ने विश्व-मित्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यह उनके वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है।’’
गृह मंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आकांक्षाओं का केंद्र बन गया है। ‘‘चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से द्वारका में समुद्र की गहराई तक, उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरवान्वित किया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘उनके नेतृत्व में, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है। स्वदेशी कोविड टीकों और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों से लेकर स्टार्टअप, नवाचार, किसानों की फसलों के उचित मूल्य सुनिश्चित करने और विनिर्माण मिशन तक, मोदी एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है।’’
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की जरूरतों का हमेशा ध्यान रखा : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा इस शहर के साथ खड़े रहे और पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी की जरूरतों का ध्यान रखा। मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर कर्तव्य पथ पर एक सभा को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर राज्य के कल्याण के लिए काम किया और उनके साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली, प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बुनियादी ढांचे के विकास और शहर के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए अन्य पहलों में केंद्र के योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहती है।
एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सेवा को संकल्प, समर्पण को शक्ति और प्रगति को प्रतीक बनाया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 17, 2025
आज, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर पूरी दिल्ली एक स्वर में कह रही है- Thank You!#HappyBdayPMModi#SevaParv#SevaSankalpWalkpic.twitter.com/jiRSvQZXXp
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं मोदी जी को एक्सप्रेसवे और सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार पर खर्च किए गए 1.25 लाख करोड़ रुपये, शहर में 400 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क और यमुना की सफाई व स्वच्छता के लिए केंद्र से करोड़ों रुपये के अनुदान के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दिल्ली के साथ खड़े रहे और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा। हम उनकी दूरदृष्टि के अनुसार विकसित दिल्ली के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
इससे पहले सुबह, गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ‘‘सेवा पखवाड़ा’’ पहल के तहत दिल्ली सरकार द्वारा कर्तव्य पथ पर लगाए गए एक शिविर में रक्तदान किया। इस अवसर पर एक ‘सेवा संकल्प वॉक’ को भी हरी झंडी दिखाई गई।
मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए बुधवार को कहा कि उनके नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में राधाकृष्णन ने मोदी के दीर्घायु होने, स्वस्थ रहने और देश की सेवा में समर्पित जीवन की कामना की। उन्होंने कहा, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है और एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है।’’
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को 75 वर्ष के हो गए। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य सरकारों ने दो अक्टूबर तक देशभर में स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, स्वच्छता अभियानों, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेलों और बुद्धिजीवियों के समागम जैसे अनेक जनसंपर्क, कल्याण, विकास और जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और उनकी दीघार्यु की प्रार्थना की। कुमार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं।’’ प्रधानमंत्री का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे कस्बे वडनगर में हुआ था।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है।@narendramodi— Nitish Kumar (@NitishKumar) September 17, 2025
गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, उन्हें दूरदर्शी नेता बताया
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 75 वर्ष के हो गए। सावंत ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनायें - एक दूरदर्शी नेता, जो देव, देश, धर्म और जन कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपका नेतृत्व भारत को निरंतर प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाता रहे।’’
केंद्र और राज्यों की भाजपा शासित सरकारों ने दो अक्टूबर तक देश भर में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये मेलों, स्वास्थ्य शिविरों से लेकर स्वच्छता अभियान, बुद्धिजीवियों के समागम समारोहों और जन-जन तक पहुंचने, कल्याण, विकास और जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की है।
Heartfelt birthday greetings to Honble PM Shri @narendramodi ji.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 17, 2025
Your relentless commitment to a #ViksitBharat continues to inspire us every day. Privileged to be part of this journey under your visionary leadership.
Wishing you good health & a long life.#HappyBirthdayModijipic.twitter.com/FbTS3qjWMD