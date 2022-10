प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतरराष्ट्रीय दशहरा समारोह में हुए शामिल, लोगों का उमड़ा जनसैलाब

Highlights इस दौरान उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे पीएम मोदी ने भगवान रघुनाथ के आगे नतमस्तक हुए और माथा टेका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में किया एम्स का उद्घाटन

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू का दशहरा दुनियाभर में मशहूर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू के अंतरराष्ट्रीय दशहरा समारोह में शामिल हुए हैं। इस दौरान उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे।

इस समारोह में लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। यहां पीएम मोदी ने भगवान रघुनाथ के आगे नतमस्तक हुए और माथा टेका। भगवान रघुनाथ की ओर से पीएम मोदी को फूलों की माला, दुपट्टा और प्रसाद भेंट की गई। इससे पहले पीएम मोदी ने हिमाचल के बिलासपुर में भी एक जनसभा को संबोधित किया।

#WATCH | Himachal Pradesh: Prime Minister Narendra Modi participates in Dussehra Rath Yatra during International #Dussehra celebrations in Kullu



(Source: DD) pic.twitter.com/nwMHfnOJG5