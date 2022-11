आडवाणी के आवास पर पहुंचे पीएम मोदी, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना, देखें वीडियो

Highlights रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लालकृष्ण आडवाणी के आवास पहुंचे और उनको जन्मदिन की बधाई दी। नेताओं ने जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आडवाणी को प्रेरणा स्रोत बताया।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनको जन्मदिन की बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लालकृष्ण आडवाणी के आवास पहुंचे और उनको जन्मदिन की बधाई दी। स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।

पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी मंगलवार को 95 वर्ष हो गये। पार्टी के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। पार्टी के विकास के सूत्रधार माने जाने वाले आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने (आडवाणी) अपने अथक प्रयासों से देश भर में पार्टी संगठन को मजबूत किया और सरकार का हिस्सा रहते हुए देश के विकास में भी अमूल्य योगदान दिया। शाह ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi visited the residence of veteran BJP leader LK Advani to greet him on his birthday.



(Source: DD) pic.twitter.com/CXGstXfcoU