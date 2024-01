PM Modi's Mega South Push: दक्षिण भारत पर फोकस, शाह के बाद पीएम कर रहे दौरा, तमिलनाडु में 20140 करोड़ और केरल में करेंगे रैली, जानें क्या है प्लान, 77 लोकसभा सीट पर नजर!

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी से दो दिनों के लिए तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और लक्षद्वीप में एक सीट है। चार राज्य में लोकसभा की 77 सीट हैं।

PM Modi's Mega South Push: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। उत्तर भारत के बाद प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व दक्षिण भारत पर फोकस कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलंगाना, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा कर रहे हैं। इन चार राज्य में लोकसभा की 77 सीट हैं। भाजपा ने 30 प्लस का लक्ष्य रखा है।

भाजपा नेता अमित शाह तेलंगाना को दौरा कर चुके हैं और भाजपा ने 17 सीट में से 10 सीट पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी से दो दिनों के लिए तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और लक्षद्वीप में एक सीट है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को यहां कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

सरकार को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं

इन परियोजनाओं की कुल लागत 20,140 करोड़ रुपये है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने राज्य में हाल ही में हुई भारी बारिश, दिसंबर 2023 में आई बाढ़ और इनसे हुए नुकसान का जिक्र किया और कहा कि वह प्रभावित परिवारों की पीड़ा समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में तमिलनाडु के लोगों के साथ खड़ी है। हम राज्य सरकार को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में हवाई और बंदरगाहों, रेलवे, राजमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और उच्च शिक्षा से संबंधित 20 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी ने देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कषगम (डीएमडीके) के नेता विजयकांत की प्रशंसा की, जिनका कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था।

राजनीति में विजयकांत ने हमेशा राष्ट्रीय हित को हर चीज से ऊपर रखा

तमिल सिनेमा और राजनीति में उनके योगदान की भी प्रधानमंत्री ने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नेता के रूप में, राजनीति में विजयकांत ने हमेशा राष्ट्रीय हित को हर चीज से ऊपर रखा। उन्होंने कहा, ‘‘मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।’’

कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भी याद किया

उन्होंने तमिलनाडु के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भी याद किया जिनका हाल ही में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन ने देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।

करीब 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित, दो-स्तरीय नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन में सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों और व्यस्त समय के दौरान लगभग 3500 यात्रियों की सेवा करने की क्षमता है। नए टर्मिनल में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।

प्रधानमंत्री ने चेन्नई में कामराजार बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ-2 (ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल-2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज-5) को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की परियोजनाएं क्षेत्र में ऊर्जा की औद्योगिक, घरेलू और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा।

प्रधानमंत्री मोदी तीन जनवरी को केरल में दो लाख महिलाओं की एक जनसभा को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को त्रिशूर में दो लाख महिलाओं की एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इसे आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का चुनावी बिगुल माना जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने पर मोदी को बधाई देने के लिए भाजपा की केरल इकाई ने थेक्किनकाडु मैदान में ‘तीन शक्ति मोदीक ओप्पम’ नामक सम्मेलन का आयोजन किया है।

आंगनवाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, कलाकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। हालांकि इस कार्यक्रम को महिलाओं की एक विशाल बैठक के रूप में योजनाबद्ध किया गया है लेकिन इसे केरल में राजनीतिक पैठ बनाने के प्रयास में आगामी आम चुनावों के लिए भाजपा द्वारा चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

अगले कुछ महीनों में और अधिक राष्ट्रीय नेता दक्षिणी राज्य का दौरा करेंगे

केरल की राजनीति में वर्तमान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) का प्रभुत्व है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले अगले कुछ महीनों में और अधिक राष्ट्रीय नेता दक्षिणी राज्य का दौरा करेंगे और लोगों से संवाद स्थापति करेंगे।

त्रिशूर को सामूहिक कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां भाजपा को आगामी चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रन ने कहा है कि त्रिशूर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं होंगी, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं।

भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाली मारियाकुट्टी

उन्होंने दावा किया कि मोदी की त्रिशूर यात्रा दक्षिणी राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। सुरेंद्रन ने त्रिशूर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अभिनेत्री-नृत्यांगना शोभना, क्रिकेटर मिन्नू मणि, उद्यमी बीना कन्नन, गायिका वाईकॉम विजयलक्ष्मी और भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाली मारियाकुट्टी उन लोगों में शामिल होंगी।

जो प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम स्थल साझा करेंगी।’’ उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत केरल की विभिन्न वर्ग की महिलाएं त्रिशूर में एकत्र होंगी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन जाएगा। सुरेंद्रन ने दावा किया कि सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ जल्द ही राज्य में राजनीति में अपना प्रभुत्व खो देंगे।

