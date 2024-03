PM Modi West Bengal Siliguri: 'किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए', पीएम मोदी बोले टीएमसी सरकार आपको कदम-कदम पर लूट रही है

Highlights पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया पीएम ने सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच नई रेल सेवा को वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाई पीएम ने कहा कि सैंकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ

PM Modi West Bengal Siliguri: पीएम मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। पीएम ने इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम ने सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच नई रेल सेवा को वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। पीएम इसके बाद सिलीगुड़ी पहुंचे।

#WATCH | West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, "...Modi is creating more and more opportunities for every poor but this is not liked at all by those family members who have come into politics only for power. Therefore they hatch conspiracies to keep his family at the… pic.twitter.com/Z2PuNMQDFO — ANI (@ANI) March 9, 2024

यहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हर गरीब के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रहा है। लेकिन ये बात उन परिवारवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो राजनीति में सत्ता पाने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो अपने परिवार को सत्ता के शीर्ष पर रखने के लिए साजिशें करते हैं। ये टीएमसी और कांग्रेस लेप का गठबंधन भी तो यही करता है। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे-बेटियों को आगे बढ़ाना है। लेप वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे।

#WATCH | West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, "...After waiting for years, Ram temple has been built in Ayodhya. Article 370 has been removed from Jammu and Kashmir. There were many issues whose solution no one had even imagined but Modi has solved every such issue..." pic.twitter.com/oIZjNTevp1 — ANI (@ANI) March 9, 2024

इन लोगों आपके बच्चों की परवाह नहीं है। पीएम ने आगे कहा कि सैंकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिनके हल की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी लेकिन मोदी ने ऐसे हर मुद्दे को हल किया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "TMC, Congress & INDIA alliance has discriminated with the people of North Bengal. They have devoid this place of development..." pic.twitter.com/WmyubJAEqz — ANI (@ANI) March 9, 2024

उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार आपको कदम-कदम पर लूट रही है। मोदी मनरेगा की मजदूरी का पैसा दिल्ली से भेजता है लेकिन यहां की की सरकार ने अपने तोलाबाज़ों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड लोगों को बनाकर दे दिए।

मोदी गरीब के घर के लिए पैसा भेजता है तो सरकार तोलाबाज लोगों को आपका पैसा दे देती है। टीएमसी को आपकी परेशानियों से कोई कष्ट नहीं होता। संदेशखाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या-क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है।

