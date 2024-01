VIDEO: राज्य मंत्री एल मुरुगन के दिल्ली स्थित आवास पर पोंगल समारोह में भाग लेने के लिए पीएम मोदी ने पहनी 'लुंगी'

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुष्ठान करते हुए वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है वीडियो में देखा जा सकता है कि PM मोदी ने ब्लैक कोट के साथ सफेद लुंगी पहनी हुई है प्रधानमंत्री ने अपने बाएं कंधे पर एक शॉल भी रखा हुआ है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को दिल्ली में राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव में भाग लेने के लिए दक्षिण भारतीय लुंगी पहने देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुष्ठान करते हुए वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक कोट के साथ सफेद लुंगी पहनी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने बाएं कंधे पर एक शॉल भी रखा हुआ है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में राज्यमंत्री एल मुरुगन के आवास में प्रवेश करते और समारोह में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पुडुचेरी की उपराज्यपाल और तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन भी राज्य मंत्री मुरुगन के आवास पर मौजूद रहीं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी खाना पकाने के लिए आग पर रखे गए एक कंटेनर में कुछ डालते नजर आ रहे हैं और फिर मंडप के अंदर खड़ी गाय की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी गाय को माला पहनाते हैं और फिर उसे कुछ खिलाते हैंय़

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi attended #Pongal celebrations at the residence of MoS L Murugan in Delhi today.



A young singer performed at the event and later touched PM Modi's feet. Prime Minister gifted her his shawl as a special gesture. pic.twitter.com/PBh6U199Zx