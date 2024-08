PM Modi Visit Maharashtra Live: "हमारी फिनटेक विविधता से दुनिया हैरान...", ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोले पीएम मोदी

PM Modi Visit Maharashtra Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डाला और देश के लिए यह कैसे महत्वपूर्ण है यह भी बताया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, "एक समय था जब लोग हमारी सांस्कृतिक विविधता से आश्चर्यचकित होते थे। अब, लोग भारत आते हैं और हमारी फिनटेक विविधता से भी आश्चर्यचकित होते हैं। यहां पहुंचने से हवाईअड्डे से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग का अनुभव तक, भारत की फिनटेक क्रांति हर जगह दिखाई देती है।"

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi says, "You have also seen how we have brought transparency in India through digital technology. Today, direct benefit transfer is done under hundreds of government schemes. This has eliminated leakage from the system.… pic.twitter.com/wUl3wlMNrf — ANI (@ANI) August 30, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत की फिनटेक क्रांति वित्तीय समावेशन में सुधार के साथ-साथ नवाचार को भी बढ़ावा दे रही है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में फिनटेक क्षेत्र में 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है, फिनटेक स्टार्टअप्स में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नरेंद्र मोदी ने कहा, "...भारत में त्योहारों का मौसम है, अर्थव्यवस्था और बाजारों में भी उत्सव का माहौल है।"

पीएम मोदी का कहा कि जन धन खातों ने महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग से जोड़ दिया है। 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। जन धन कार्यक्रम ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत नींव रखी है।

#WATCH | Mumbai: Prime Minister Narendra Modi says, "Jan Dhan accounts have joined the women's Self Help Groups to banking. 10 crore rural women are reaping its benefits. Jan Dhan's program has laid a strong foundation for women's financial empowerment..." pic.twitter.com/07Vdb372AB — ANI (@ANI) August 30, 2024

गौरतलब है कि GFF का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

इसके अलावा, पीएम मोदी पालघर में 76,000 करोड़ रुपये की लागत वाली वधवन पोर्ट परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। पीएम ने एक्स पर कहा, "पालघर में विशेष परियोजना "एक बहुत ही विशेष परियोजना जो भारत के विकास में योगदान देगी। यह प्रगति के केंद्र के रूप में महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका की भी पुष्टि करेगी।"

पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित वाधवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा और यह अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे पारगमन समय और लागत कम होगी। बंदरगाह से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।

#WATCH | Mumbai: Prime Minister Narendra Modi says, "...People in Parliament used to ask that there are not enough branches in the country, banks are not available in the villages, internet services are not available...How will there be a Fintech revolution?... Within a decade… pic.twitter.com/EVhmQzuvXf — ANI (@ANI) August 30, 2024

पीएम मोदी लगभग 1,560 करोड़ रुपये की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसका उद्देश्य पूरे देश में इस क्षेत्र के बुनियादी ढाँचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इन पहलों से मत्स्य पालन क्षेत्र में पाँच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का भी शुभारंभ करेंगे।

#WATCH | At the Global Fintech Fest (GFF), Prime Minister Narendra Modi says, "There was a time when people used to get amazed by our cultural diversity. Now, people come to India, and are astonished by our fintech diversity too! From landing at the airport to experiencing… pic.twitter.com/TuLVrnVDxL — ANI (@ANI) August 30, 2024

