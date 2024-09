'हम किसी के खिलाफ नहीं लेकिन...', क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी की चीन को दो टूक; पढ़ें भाषण की मुख्य बातें

PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। वह क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बीते शनिवार को अमेरिका पहुंचा, जहां उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात की। संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित क्वाड सम्मेलन में क्वाड लीडर्स समिट में भाग लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। क्वाड समिट में अपने उद्घाटन भाषण में, पीएम मोदी ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेजा कि क्वाड यहाँ रहने, सहायता करने, भागीदार बनने और पूरक बनने के लिए है। उन्होंने एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के लिए क्वाड सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

दरअसल, क्वाड चार देशों- भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ लाता है- जो वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में काम करने और एक समृद्ध और लचीले इंडो-पैसिफिक का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो खुला, स्वतंत्र और समावेशी है।

पीएम मोदी के भाषण के मुख्य बिंदु

1- पीएम मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में चीन के नाम साफ संदेश दिया और कहा, "हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता के सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं।"

क्वाड सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, मोदी ने कहा कि "स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत हमारी प्राथमिकता है।"

2- उन्होंने कहा, "हमने स्वास्थ्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में एक साथ कई सकारात्मक और समावेशी पहल की हैं।"

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and US President Joe Biden share a hug as PM Modi leaves from the venue of Quad Summit, in Wilmington. (Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/i2Pv9xw4ok

3- प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, क्वाड नेता ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब दुनिया तनाव और चुनौतियों से घिरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा, "ऐसे समय में, क्वाड का अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मिलकर काम करना पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है।"

4- मोदी ने क्वाड लीडर्स के कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कैंसर परीक्षण, स्क्रीनिंग और निदान के लिए 7.5 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा की, जो इस क्षेत्र में कैंसर की रोकथाम, पता लगाने और उपचार के लिए एक विशेष पहल है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भारत रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।

5- क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान, मोदी ने बाइडेन के नेतृत्व में 2021 में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन को याद किया। उन्होंने कहा, "इतने कम समय में, हमने हर दिशा में अपने सहयोग को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। मैं आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और क्वाड में आपके योगदान के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।”

6- शिखर सम्मेलन से पहले, मोदी ने बाइडेन के साथ एक “बेहद उपयोगी” बैठक की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और भारत-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत-अमेरिका साझेदारी “एक महत्वाकांक्षी एजेंडे को निर्णायक रूप से पूरा कर रही है जो वैश्विक भलाई की सेवा करती है”, इसे “21वीं सदी की परिभाषित साझेदारी।”

QUAD Leaders' Joint Statement | "Together we represent nearly two billion people and over one-third of global gross domestic product. We reaffirm our steadfast commitment to a free and open Indo-Pacific that is inclusive and resilient. As four leading maritime democracies in the… pic.twitter.com/DhHmzRRIKp