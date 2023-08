Har Ghar Tiranga: पीएम मोदी ने राष्ट्र से 13-15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान में भाग लेने का किया आग्रह

Highlights पीएम मोदी ट्विटर पर लिखा, मैं आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच 'हर घर तिरंगा' अभियान में भाग लेने का आग्रह करता हूं पीएम मोदी ने देश की जनता से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें यहां अपलोड करने का भी आग्रह किया है उन्होंने बताया कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश से इस साल 13 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' आंदोलन में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा कि भारतीय ध्वज स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने भारतीयों से 'हर घर तिरंगा' वेबसाइट पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने का भी आग्रह किया।

मोदी ने ट्वीट किया “तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है और यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच 'हर घर तिरंगा' अभियान में भाग लेने का आग्रह करता हूं। तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें यहां अपलोड करें।“ अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने वेबसाइट को भी मेंशन किया है।

The Tiranga symbolises the spirit of freedom and national unity. Every Indian has an emotional connect with the Tricolour and it inspires us to work harder to further national progress. I urge you all to take part in the #HarGharTiranga movement between 13th to 15th August.…