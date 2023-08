15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल जोहान्सबर्ग रवाना होंगे पीएम मोदी, जानें अन्य डिटेल्स

नई दिल्ली: विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार (22 अगस्त) को जोहान्सबर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। क्वात्रा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगातार तीन वर्षों की आभासी बैठकों के बाद यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा।

उन्होंने कहा कि भारत से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल बिजनेस ट्रैक्स बैठकों और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, ब्रिक्स महिला बिजनेस एलायंस और ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठकों में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी जाएगा। क्वात्रा ने कहा, "प्रधानमंत्री कल सुबह जोहान्सबर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे जहां वह 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जो कल से शुरू होगा और 24 अगस्त को समाप्त होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय 'ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी' है। कोविड-19 महामारी के कारण लगातार तीन वर्षों की आभासी बैठकों के बाद यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा।"

