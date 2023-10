पीएम मोदी ने पहली बार कन्हैया लाल की नृशंस हत्या पर बात की, चित्तौड़गढ़ की रैली में किया जिक्र

Highlights पीएम मोदी ने कन्हैया लाल की हत्या को लेकर राजस्थान राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की उन्होंने कहा, जिस राजस्थान में शत्रु पर भी छल से वार न करने की परंपरा है, उस धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ बोले- हत्यारे कपड़े सिलवाने के बहाने आते हैं और फिर बेखौफ होकर दर्जी की गर्दन काट देते हैं और फिर शान से वीडियो वायरल कर देते हैं

चित्तौड़गढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलीबार सार्वजनिक मंच पर राजस्थान में हुई दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या की बात की। पीएम मोदी ने कन्हैया लाल की हत्या को लेकर राजस्थान राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की। पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “क्या आपने कभी ऐसा कुछ सोचा था जो उदयपुर में हुआ था? जिस राजस्थान में शत्रु पर भी छल से वार न करने की परंपरा है, उस धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ, हत्यारे कपड़े सिलवाने के बहाने आते हैं और फिर बेखौफ होकर दर्जी की गर्दन काट देते हैं और फिर शान से वीडियो वायरल कर देते हैं और कांग्रेस सरकार उसमें भी वोट बैंक के बारे में चिंतित है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दुनिया की नजरों में राज्य की छवि खराब कर दी है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने राजस्थान की वीर भूमि की कैसी छवि दुनिया के सामने पेश की है? राजस्थान में कोई भी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाना संभव नहीं है। कोई नहीं जानता कि कब दंगे भड़क उठेंगे या कब कर्फ्यू लगा दिया जाएगा।''

#WATCH | At Chittorgarh, Rajasthan: Prime Minister Narendra Modi says, "What happened in Udaipur was not even imagined by anyone... People come on the pretext of getting clothes stitched and cut the throats of tailors without any fear or dread... Congress saw a vote bank even in… pic.twitter.com/YdUjJFCu5h