पीएम मोदी का मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर कटाक्ष, कहा- पाकिस्तान की ताकत को मैं खुद चेक करके आया

By मनाली रस्तोगी | Published: May 24, 2024 10:45 AM

Next

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से यह जांचने के लिए पाकिस्तान गए थे कि वह कितना शक्तिशाली है।