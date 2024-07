PM Modi Speech in Parliament Highlights: हाथरस त्रासदी, मणिपुर हिंसा से लेकर NEET परीक्षा पर राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, पढ़ें मुख्य बातें

PM Modi Speech in Parliament Highlights: राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपना अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति के भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पीएम ने देश के कई मुद्दों को उठाया। हाथरस त्रासदी और मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर पीएम ने सरकार के अगले कदम के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में हिंसा लगातार कम हो रही है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्कूल फिर से खुल गए हैं।

उन्होंने कहा कि पूरी तरह से शांति बहाल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, हाथरस सत्संग में मारे गए पीड़ितों को हर मदद पहुंचाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे को भी उजागर किया।

- विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, "महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर विपक्ष का चयनात्मक रवैया बहुत चिंताजनक है। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर बंगाल का एक वीडियो देखा। एक महिला को सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा था, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि वे वीडियो बना रहे थे। और जो खुद को प्रगतिशील महिला नेता मानते हैं, वे भी सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि उनका किसी खास पार्टी या राज्य से संबंध है...इससे न सिर्फ देश की जनता आहत हुई है, बल्कि हमारी माताओं और बहनों को इससे कहीं ज्यादा तकलीफ हुई है।"

- बाबा साहेब अंबेडकर पर बोलते हुए पीएम ने कहा, "मुझे याद है कि जब मैंने लोकसभा में कहा था कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे... मुझे आश्चर्य है कि जो लोग (विपक्ष) आज संविधान की प्रति लेकर उछल रहे हैं, उन्होंने तब इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब 26 जनवरी पहले से ही है, तो संविधान दिवस लाने की क्या जरूरत थी।"

- "सरकार मणिपुर में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में जो कुछ भी हुआ... मणिपुर में 11,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं, 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमें यह स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं। मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आज स्कूल, कॉलेज और कार्यालय खुले हैं।"

