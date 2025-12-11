पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा

By रुस्तम राणा | Updated: December 11, 2025 20:44 IST2025-12-11T20:09:27+5:302025-12-11T20:44:12+5:30

पीएम मोदी ने बताया कि हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर चर्चा की। भारत और अमेरिका ग्लोबल शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने अलग-अलग एरिया में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया, "राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी और दिलचस्प बातचीत हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।" वहीं मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, नेताओं ने ट्रेड, ज़रूरी टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाने पर अपने विचार शेयर किए।

मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि दोनों नेता एक जैसी चुनौतियों से निपटने और आम हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। आखिरी बार दोनों नेताओं के बीच इस साल अक्टूबर में बातचीत हुई थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गाजा शांति योजना की “सफलता” के लिए बधाई दी थी। ऊपर बताए गए लोगों ने बताया कि मोदी और ट्रंप ने भारत-अमेरिका कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुई प्रगति का रिव्यू किया और सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लगातार मजबूत होने पर संतोष जताया।

उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने आपसी व्यापार को मजबूत करने के लिए मिलकर की जा रही कोशिशों में तेजी बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। दोनों नेता संपर्क में रहने पर सहमत हुए।

