गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी- गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मंदिर है

Highlights पीएम मोदी ने गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस विश्व का इकलौता ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है, जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि, एक जीवंत आस्था है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी-विरासत भी की नीति का अद्भुत उदाहरण है।

गोरखपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस विश्व का इकलौता ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है, जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि, एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मंदिर है...प्रेस के नाम में भी गीता है और काम में भी गीता है।

#WATCH | "...Geeta Press is the only printing press in the world, which is not just an organization but a living faith. Geeta Press is not just a printing press but a temple to crores of people...The press' name also has Geeta & the work also has Geeta...": PM Modi during the… pic.twitter.com/mM5p2Czpa9