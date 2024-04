पीएम मोदी ने देश के टॉप गेमर्स से की मुलाकात, कुछ गेम्स में आजमाया हाथ; जानी खेल की बारीकियां

PM Modi Meets Indian Gamers: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी व्यस्त है। उनकी लगातार अलग-अलग राज्यों में रैलियां और जनसभाएं हो रही है। चुनावी व्यस्तता के बीच पीएम मोदी अलग अंदाज में नजर आए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के टॉप 7 गेमिंग एक्सपर्ट से मुलाकात की है। ई-स्पोर्ट्स हस्तियों - मॉर्टल, ठग, पायल गेमिंग, मिथपैट और गेमरफ्लीट के साथ एक बैठक में पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान सभी के बीच गेम को लेकर और अन्य विषयों पर चर्चा हुई।

अनिमेष अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धारे, नमन माथुर और अंशू बिष्ट ने ईस्पोर्ट्स खिलाड़ियों और गेमिंग प्रभावशाली लोगों के रूप में अपने अनुभव के बारे में बात की। बैठक के दौरान, पीएम मोदी ने गेमर्स को आश्वासन दिया कि उन्हें गेमिंग और ईस्पोर्ट्स उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए गेमिंग समुदाय से पूर्ण समर्थन और सहायता मिलेगी।

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में पीएम मोदी सातों गेमिंग एक्सपर्ट्स के साथ मजेदार बातचीत कर रहे हैं वहीं, गेमर्स ने भी अपने विचार साझा किए। दिलचस्प बात ये है कि पीएम मोदी ने कुछ खेलों में अपना हाथ भी आजमाया और खेल की बारीकियां को भी समझा।

Prime Minister Narendra Modi interacts with top Indian Gamers



PM Modi also tried his hand at a few games. pic.twitter.com/QT11YwOZfp