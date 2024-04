PM Modi In Alathur: केरल को राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे, चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा, अब केरल संसद में अपनी मजबूत आवाज भेजेगा बीजेपी ने ऐलान किया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा पीएम ने कहा, बीजेपी ने भारत को मजबूत देश बनाया है

PM Modi In Alathur: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी सोमवार को केरल के दौरे पर थे। यहां पीएम का पलक्कड़ में स्वागत किया गया। यहां पीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आप सबका ये जनसमर्थन और प्रेम देख कर मैं विश्वास से कह सकता हूं केरल का ये नया वर्ष, एक नया आरंभ लेकर आया है। ये नववर्ष केरल के विकास का वर्ष होगा, ये नववर्ष नई राजनीति के आरंभ का वर्ष होगा। अब केरल संसद में अपनी मजबूत आवाज भेजेगा। इसलिए आज केरल भी कह रहा है, फिर एक बार, मोदी सरकार।

#WATCH | Kerala: During a public rally in Palakkad, PM Modi says "BJP has released the vision of 'Vikas' and 'Viraasat' for the next 5 years. Palakkad is also called the gateway of Kerala. The natural beauty here fascinates everyone. There are many temples, churches and places of… pic.twitter.com/omLfZc9vC8 — ANI (@ANI) April 15, 2024

पीएम मोदी ने कहा कि कल नए साल के अवसर पर बीजेपी ने अपना घोषणापत्र संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र देश के विकास के लिए एक संकल्प पत्र है। बीजेपी का संकल्प पत्र है। मोदी की गारंटी। आयुष्मान भारत योजना के तहत केरल के 73 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिल चुकी है। अब बीजेपी ने ऐलान किया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा। बीजेपी ने भारत को मजबूत देश बनाया है।

#WATCH | Kerala: During a public rally in Palakkad, PM Modi says "BJP has released the vision of 'Vikas' and 'Viraasat' for the next 5 years. Palakkad is also called the gateway of Kerala. The natural beauty here fascinates everyone. There are many temples, churches and places of… pic.twitter.com/omLfZc9vC8 — ANI (@ANI) April 15, 2024

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने अगले 5 वर्षों के लिए 'विकास' और 'विरासत' का विजन जारी किया है। पलक्कड़ को केरल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। यहां केरल में कई मंदिर, चर्च और आस्था के स्थान हैं। अगले 5 वर्षों में हम केरल को एक वैश्विक विरासत बनाने के लिए काम करेंगे।

हम केरल को राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केरल में आज भी पीने का पानी के लिए संकट है। केरल में पानी का संकट यहां की सरकार की विफलता का सबूत है। मैं गारंटी देता हूं नल से हर घर जल पहुंचाना चाहता हूं।

Web Title: PM Modi Live In Alathur Kerala Public meeting Lok Sabha Election 2024 live updates