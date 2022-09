पीएम मोदी ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के विशेष बाड़े में चीतों को छोड़ा, खुद से कैमरे में कैद किया नजारा

Highlights पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को एक विशेष बाड़े में छोड़ा। भारत में चीतों को विलुप्त घोषित किए जाने के सात दशक बाद यह प्रयास हुआ। कुनो राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल की पहाड़ियों के उत्तरी किनारे पर स्थित है

श्योपुरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में नामीबिया से लाए गए चीतों को एक विशेष बाड़े में छोड़ा। इस मौके पर मोदी अपने पेशेवर कैमरे से चीतों की कुछ तस्वीरें भी खींचते हुए दिखाई दिए। भारत में चीतों को विलुप्त घोषित किए जाने के सात दशक बाद उन्हें देश में फिर से बसाने की परियोजना के तहत नामीबिया से आठ चीते शनिवार सुबह कुनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे। पहले इन्हें विशेष विमान से ग्वालियर हवाई अड्डे और फिर हेलीकॉप्टरों से श्योपुर जिले में स्थित केएनपी लाया गया।

