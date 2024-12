क्या है केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना? पीएम मोदी ने खजुराहो में इस प्रोजेक्ट को किया लॉन्च

Highlights केन-बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना है इसका मकसद यूपी-एमपी के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिचाई की सुविधा मुहैया कराना है इसका मकसद उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिचाई की सुविधा मुहैया कराना है

खजुराहो: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की सुविधा भी मिलेगी।

पीएम मोदी ने इस मेगा परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर एक सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। मैं देश और दुनिया में ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है। मैं उन्हें, भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं।"

उन्होंने कहा, "पिछले एक साल में विकास को नई गति मिली है। आज करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आज यहां केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भी शिलान्यास किया गया...मैं इन परियोजनाओं के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। यह सुशासन का पर्व भी है...सुशासन भाजपा की पहचान है।"

