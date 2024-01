राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह कर रहे हैं अनुष्ठान, केरल के रामास्वामी मंदिर में किया दर्शन

कोच्चि: अयोध्या स्थित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों के अनुष्ठान की घोषणा की है जिसके तहत वह कड़े नियमों का पालन करेंगे। इसी कड़ी में पीएण मोदी आज केरल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जहां वह त्रिशूर जिले में दो महत्वपूर्ण मंदिरों का दौरा करेंगे।

उन्होंने पारंपरिक पोशाक 'मुंडू' और 'वेष्टि' (सफेद शॉल) पहनकर गुरुवयूर के प्रसिद्ध भगवान कृष्ण मंदिर में प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत की। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में ऐतिहासिक वीरभद्र मंदिर का दौरा किया, जिसका रामायण में जटायु प्रसंग के साथ बहुत महत्व है। उन्होंने आज त्रिशूर जिले के त्रिप्रयार श्री रामस्वामी मंदिर में भी पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई है।

आंध्र प्रदेश और केरल के मंदिरों का दौरा सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के विशाल 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से कुछ दिन पहले हो रहा है। पिछले हफ्ते पीएम नासिक में थे जहां उन्होंने कालाराम मंदिर में पूजा-अर्चना की थी।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi at Thriprayar Shree Ramaswamy Temple in Thrissur district to offer prayers. pic.twitter.com/JcTdJJIFSg