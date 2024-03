VIDEO: 'आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है'; रैली में मौजूद लाइट टावर में चढ़े लोगों को नीचे उतारने के लिए पीएम मोदी पवन कल्याण के भाषण को बीच में रोका

Highlights जब जेएसपी अध्यक्ष पवन कल्याण अपना भाषण दे रहे थे, तो पीएम मोदी ने अचानक उन्हें बीच में रोका फिर वे भीड़ में से उन लोगों से नीचे उतरने का आग्रह करने लगे पीएम मोदी ने कहा, आपका जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है, कृपया नीचे आएं

VIDEO:आंध्र प्रदेश के पालनाडु में नए सहयोगी टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ पीएम मोदी की संयुक्त रैली के दौरान भीड़ में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा। जब जेएसपी अध्यक्ष पवन कल्याण अपना भाषण दे रहे थे, तो पीएम मोदी ने अचानक उन्हें दर्शकों को संबोधित करने के लिए रोक दिया। फिर वह बिजली के झटके के खतरे को उजागर करते हुए, भीड़ में से उन लोगों से नीचे उतरने का आग्रह करने लगे, जो एक लाइट टावर पर चढ़ गए थे।

पीएम मोदी ने कहा, "पुलिस के लोग, उन्हें नीचे उतरने के लिए कहें। वहां बिजली के तार हैं, आप क्या कर रहे हैं? कृपया नीचे आ जाएं।" तभी लाइट टावर पर चढ़े लोग नीचे उतरने लगे। प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना गया, "आपका जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है। कृपया नीचे आएँ। मीडिया के लोगों ने आपकी तस्वीरें ले ली हैं। अब नीचे आएँ।"

रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के चिलकलुरिपेट शहर के पास बोप्पुडी गांव में आयोजित एक बड़े पैमाने की सार्वजनिक सभा में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन. चंद्रबाबू नायडू और जन सेना पार्टी के नेता, अभिनेता पवन कल्याण के साथ मंच पर दिखाई दिए। प्रजागलम नामक यह कार्यक्रम 13 मई को होने वाले समवर्ती विधान सभा और लोकसभा चुनावों के लिए आंध्र प्रदेश में उद्घाटन एनडीए चुनावी रैली का प्रतीक है।

#WATCH | Andhra Pradesh: In between the speech of Jana Sena Party president Pawan Kalyan, Prime Minister Narendra Modi urges people to get down from the light tower, in Palnadu. pic.twitter.com/yvJJKgvh1A