'Watan Ko Jano' Programme: पीएम मोदी ने 'वतन को जानो' कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर के छात्रों से बातचीत की

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'वतन को जानो' कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर के 250 छात्रों से बातचीत की। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के लगभग सभी जिलों से वंचित पृष्ठभूमि के 250 छात्र देश का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले, समाज कल्याण विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा ने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों से चुने गए 250 बच्चों के एक समूह को 'वतन को जानो' के तहत 12 दिवसीय एक्सपोजर विजिट के लिए 10 समन्वयकों और कार्यवाहकों के साथ जयपुर और नई दिल्ली के लिए रवाना किया।

PM Narendra Modi interacts with 250 students from J&K as a part of their 'Watan Ko Jano' program.



250 students from underprivileged backgrounds from almost all the districts of Jammu and Kashmir are visiting the country. They have visited Jaipur, Ajmer & Delhi.