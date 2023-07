पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्धाटन किया

Highlights पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा - पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का मंगलवार, 18 जुलाई को डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। वर्चुअल माध्यम से दिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ज्यादा फ्लाइट्स और ज्यादा पर्यटक आने का सीधा मतलब है ज्यादा से ज्यादा रोजगार। पोर्ट ब्लेयर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से पर्यटक आसानी से आएंगे। पीएम ने कहा कि इससे बिजनेस का माहौल भी बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

इस दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता न देने के लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे, जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों और द्वीपों की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर-दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं।"

ज्यादा फ्लाइट्स और ज्यादा पर्यटक आने का सीधा मतलब है ज्यादा से ज्यादा रोजगार।



पोर्ट ब्लेयर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से Ease of Travel बढ़ेगा, Ease of Doing Business बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।



