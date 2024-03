PM Modi In Azamgarh: 'चुनाव के चश्मे से न देखें', पहले की सरकारों में पत्थर भी खो जाते थे और नेता भी

Highlights पीएम ने वर्चुअल माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी पीएम ने कहा कि 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को भी कोई चुनाव के चश्मे से न देखें पीएम ने कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है

PM Modi In Azamgarh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर के आजमगढ़ में थे। यहां पर पीएम ने वर्चुअल माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को भी कोई चुनाव के चश्मे से न देखे, ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है।

#WATCH | Azamgarh, Uttar Pradesh | PM Narendra Modi says, "...People of Azamgarh - hear one more Modi ki guarantee. I give you one more guarantee. The Azamgarh of tomorrow is 'Ajanmagarh'. This Ajanmagarh' will be the 'garh' of development. This will be the 'garh' of development… pic.twitter.com/tHN1KnMGMR — ANI (@ANI) March 10, 2024

मैं 2047 तक, देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश का तेज गति से दौड़ा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में परियोजनाओं के पत्थर भी खो जाते थे और नेता भी।

#WATCH | Azamgarh, Uttar Pradesh | PM Narendra Modi says, "A new history is being written down in Azamgarh today..." pic.twitter.com/KfppnRYu5M — ANI (@ANI) March 10, 2024

पीएम ने कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कार्यक्रम होता था और देश के अलग-अलग जगहों से लोग जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग-अलग जगहों से लोग जुड़े हैं। पीएम ने कहा कि आज केवल आजमगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ यहां से हो रहा है।

#WATCH | Azamgarh, Uttar Pradesh | PM Narendra Modi says, "The people from across the country can see the love and affection of Azamgarh. They can see your enthusiasm...This love is wonderful." pic.twitter.com/IVe5J4LYe6 — ANI (@ANI) March 10, 2024

जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पीएम ने कहा कि पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान से देश के अनेकों प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण कर रहा हूं।

#WATCH | Azamgarh | PM Narendra Modi says, "You can see that in the past few days, I have been inaugurating several projects of the country from one place itself. When people hear about several airports, several railway stations, several IIMs and several AIIMS, they get… pic.twitter.com/Jpr9FcoFk4 — ANI (@ANI) March 10, 2024

जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, आईआईएम,एम्स का शिलान्यास हो रहा है तो लोग अचरज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में पहले क्या होता था। पहले की सरकारों में बैठे लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे, कभी-कभी इनकी हिम्मत इतनी होती थी की सदन में भी रेलवे की घोषणाएं घोषित कर देते थे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi flags off a train, from Azamgarh in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/BHgGviItLF — ANI (@ANI) March 10, 2024

मोदी ने कहा कि 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को भी कोई चुनाव के चश्मे से न देखे, ये विकास के लिए मेरी अनंत यात्रा का परिणाम है। मैं 2047 तक, देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश का तेज गति से दौड़ा रहा हूं।

#WATCH | Azamgarh, Uttar Pradesh | Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays the foundation stone of several development projects. pic.twitter.com/ux8hPMjJhv — ANI (@ANI) March 10, 2024

क्या बोले यूपी के सीएम

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 10 साल पहले आज़मगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आज़मगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था आज प्रधानमंत्री उसी आज़मगढ़ में आकर पैसे की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने पीएम आज़मगढ़ आए हैं।

