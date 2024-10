PM Modi in Thane: अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे?, पीएम मोदी ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर किया हमला

Highlights विकासकार्यों के जरिए इन महान विभूतियों के संकल्प को भी पूरा कर रहे हैं। विकासकार्यों के लिए महाराष्ट्र के सभी लोगों को बधाई देता हूं। सरकार का हर निर्णय, हर संकल्प, हर सपना 'विकसित भारत' के लिए समर्पित है।

PM Modi in Maharashtra 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर किया हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बंट जाएंगे। कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है, हमें याद रखना है कि अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और अघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है।

#WATCH | PM Modi addresses a public meeting in Maharashtra's Thane.



He says, "...I am here in Maharashtra with very big news - The central govt has given the Marathi language, the status of a classical language..." pic.twitter.com/DsyiDiachY — ANI (@ANI) October 5, 2024

कांग्रेस जानती है कि उनका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बंट जाएंगे। कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो।



इसलिए हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है, हमें याद रखना है कि अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें…— BJP (@BJP4India) October 5, 2024

ये केवल मराठी और महाराष्ट्र का सम्मान नहीं है, बल्कि ये उस परंपरा का सम्मान है, जिसने इस देश को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। मैं इसके लिए देश और दुनिया में मराठी बोलने वालों को बधाई देता हूं। मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को ‘‘शहरी नक्सलियों का एक गैंग’’ चला रहा है।

आज कांग्रेस का असली रंग खुल कर सामने आ गया है। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है।



पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है।



इसलिए अपनी घोर असफलता के बावजूद कांग्रेस, सरकार बनाने का सपना देख रही है।



- पीएम… pic.twitter.com/Zu9l2mLY0T — BJP (@BJP4India) October 5, 2024

आज एक तरफ महायुति सरकार है, जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है। दूसरी ओर कांग्रेस और महाअघाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है, वो विकास के काम को ठप्प कर देते हैं। कांग्रेस, भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता!

#WATCH | Thane, Maharashtra | In a public meeting, PM Modi says, "...Our govt has brought a bill on the illegal encroachment by the Waqf board, but for the politics of appeasement, the newer 'disciples' of Congress are committing a sin of opposing that. Even when the people of… pic.twitter.com/MZoiV6mCFI — ANI (@ANI) October 5, 2024

#WATCH | Thane, Maharashtra | In a public meeting, PM Modi says, "Today, every citizen has a single goal - Viksit Bharat. That's why every decision, resolution, and dream of our govt is dedicated to Viksit Bharat. To achieve this goal, we need to make cities like Mumbai and Thane… pic.twitter.com/rOzwlXpJle— ANI (@ANI) October 5, 2024

इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इस पार्टी के ‘‘खतरनाक एजेंडे’’ को विफल करने के लिए एकजुट होने की अपील की। मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद, महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘उन्हें (कांग्रेस को) लगता है कि यदि हम सभी एकजुट हो जाएंगे तो देश को विभाजित करने का उनका एजेंडा नाकाम हो जाएगा।’’

#WATCH | Thane, Maharashtra | In a public meeting, PM Modi says, "Congress is the most dishonest and corrupt party of India... In the last week, the name of one CM of Congress came into a land scam. Their one minister abusing women, disrespecting them. Congress leader caught with… pic.twitter.com/zKZDCClGLW — ANI (@ANI) October 5, 2024

मोदी ने कहा, ‘‘हर कोई देख सकता है कि कांग्रेस भारत के लिए अच्छे इरादे नहीं रखने वाले लोगों के साथ कितनी करीब खड़ी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हाल में, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किये गए। कांग्रेस के एक नेता पर इसका सरगना होने का संदेह है। कांग्रेस युवाओं को नशे की ओर धकेलकर उससे मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है।’’

#WATCH | Maharashtra | PM Modi inaugurates and lays the foundation stone of various projects worth over Rs 32,800 crores in Thane. Maharahstra CM Eknath Shinde and Deputy CMs Devendra Fadnavis and Ajit Pawar also present



PM inaugurates the BKC to Aarey JVLR section of Mumbai… pic.twitter.com/UQNkazFCRj — ANI (@ANI) October 5, 2024

मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ब्रिटिश शासन की तरह कांग्रेस परिवार भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझता।’’ मोदी ने कहा, ‘‘उन्हें लगता है कि भारत पर एक ही परिवार का शासन होना चाहिए। इसलिए, उन्होंने (कांग्रेस ने) बंजारा समुदाय के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया रखा।’’

Web Title: PM Modi in Thane Maharashtra 2024 live updates PM Modi says If we divide, will those who divide organize gathering attacks Congress and Mahavikas Aghadi see video