PM Modi In Rajasthan: 'पापियों को सजा और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है', कांग्रेस पर मोदी ने किया प्रहार

PM Modi In Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के करौली लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा। उन्होंने करौली की जनता से अपील की है कि बीते 10 साल में जितने कार्य मोदी सरकार ने किया। यह कार्य आजादी के 70 साल में हो जाने चाहिए थे। लेकिन, कांग्रेस ने यह कार्य नहीं किए। पीएम मोदी ने करौली की जनता से अपील की है कि 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए मतदान होगा।

#WATCH | Karauli, Rajasthan: Addressing a public rally, PM Modi says, "...Strict action is being taken against corruption all over the country. The people of INDI Alliance are getting together against Modi. On one hand, there is Modi who calls to remove corruption, and on the… pic.twitter.com/22AQZM3fra — ANI (@ANI) April 11, 2024

19 अप्रैल को इतनी जोर से कमल का बटन दबाना है कि पापियों को सजा मिल सके। पीएम ने कहा कि मतदान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं। उन्होंने जनता को एक चैलेंज भी दिया। उन्होंने पूछा कि क्या हम सभी पोलिंग बुथ जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सभी पोलिंग बूथ जीतना होगा। पीएम ने आगे कहा कि जिस राजस्थान ने धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी-कैसी भाषा बोल रहे हैं।

#WATCH | Karauli, Rajasthan: Addressing a public rally, PM Modi says, "... All these works that I have mentioned should have been done earlier as soon as the country got independence... The lives of our Dalits and tribals were full of struggle because of Congress' arrogance. The… pic.twitter.com/bZW0XIACsZ — ANI (@ANI) April 11, 2024

इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है और ये कांग्रेस वाले उनका मौन समर्थन करते हैं। पीएम ने आगे कहा कि ये वही कांग्रेस है, जिसने तमिलनाडु के पास के एक द्वीप कच्चातिवु को श्रीलंका को दे दिया था। अब इस देशविरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से जायज ठहरा रही है। कल ही कांग्रेस ने कहा है कि कच्चातिवु पर कोई रहता है क्या। रहता नहीं है तो क्या दे दोगे। ऐसे होती है देशसेवा। ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है।

पीएम ने आगे अपनी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई योजना के लाभों के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि ये सभी कार्य जो मैंने बताए हैं, देश को आजादी मिलते ही पहले ही कर दिए जाने चाहिए थे। हमारे दलितों और आदिवासियों का जीवन संघर्ष से भरा था। कांग्रेस के अहंकार के कारण पिछले 10 वर्षों से गरीब का बेटा प्रधान सेवक है, गरीबों को विभिन्न समस्याओं से राहत मिल रही है।

